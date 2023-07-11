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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۵۷

استاندار خوزستان:

الگوهای خوب عفاف و حجاب برای نسل‌های جدید معرفی شوند

الگوهای خوب عفاف و حجاب برای نسل‌های جدید معرفی شوند

اهواز- استاندار خوزستان گفت: امیدواریم الگوهای خوب عفاف و حجاب برای نسل‌های جدید معرفی شوند و اثرگذار باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب عصر امروز سه‌شنبه در همایش ملی چادرهای آسمانی که در سالن همایش شهید علی هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد، بیان کرد: امیدواریم الگوهای خوب عفاف و حجاب برای نسل‌های جدید معرفی شوند و اثرگذار باشند.

استاندار خوزستان گفت: دختران ما تجلی صفات خداوند در زمین هستند باید زینت‌های خود را از چشمان نامحرم می‌پوشانند؛ این زیبایی‌ها همچون صدفی که مروارید آن از دیده‌ها پنهان است مکتوم هستند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با الهام از آموزه‌های اسلام فرهنگ عفاف و حجاب در کشور رواج یابد.

کد مطلب 5834150

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