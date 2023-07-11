مولدسازی به مثابه خروج املاک باارزش دولت از زندان نامشهود است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی امروز در آئین رونمایی از تالار مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار داشت: اساساً در وزارت اقتصاد بخش اصلی تمرکز خود را روی چند پروژه تحولی ماندگار قرار دادیم که همه انها در راستای هدف‌گذاری تحولی بود که رئیس جمهور از ما خواسته بود آنها را به پیش ببریم. از جمله آنها می‌توان به ابرپروژه مجوزهای کسب و کارها، شفافیت مالی و بودجه‌ای شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، اصل نقش آفرینی دولت در اداره دارایی‌ها و اموال کشور که در ذیل این محور پروژه مدیریت دارایی‌های دولت و به‌سازی آنها است، اشاره کرد.

وی گفت: امروز از رویکرد صرفاً اطلاعی و سامانه ایجاد کردن برای شناسنامه دار کردن دارایی‌های دولت به یک درجه بالاتری یعنی رویکرد فعالانه در استفاده بهینه و بازدهی و بهره وری از این دارایی‌ها رسیده‌ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امیدواریم به ریل‌های جدی اقتصاد ایران برسیم، افزود: با میلیاردر ذاقه نشین به نام دولت مواجه هستیم که علی رغم داشتن دارایی‌های زیاد اعم از املاک و مستعلات و سهام اما در پیشرفت و توسعه کشور و عمران و سرمایه گذاری بسیار کند عمل کرده است. یکی از بهترین تدابیر که به طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری کشور کمک می‌کند و تأمین مالی غیرتورمی حوزه عمران کشور را سامان می بخشد این است که از وسعت دارایی‌های راکد در جهت سرمایه گذاری‌های دولت استفاده کنیم.

وی ادامه داد: استانداران گاهی برای چند صد میلیارد تومان و حتی اعداد کوچک‌تر می‌گویند که چندین سال معطل هستند حال آنکه در آن مناطق دارایی‌های بی بهینه بسیاری به دلیل ضعف مدیریت دستگاه‌های دولتی وجود دارد.

خاندوزی تصریح کرد: در قلب پایتخت ۲۲ هکتار زمین وجود دارد که سالهای سال است که معتادان جمع می‌شوند و شب‌ها محل خوفناکی برای آن منطقه است. دولتها می‌توانستند طی سالهای گذشته این مناطق را بهره ور کنند تا نه تنها برای دولت عایدی بلکه برای مردم دستاورد داشته باشد و مشکل مسکن، زیرساخت‌ها و … حل شود.

وی افرود: اگر بتوانیم با کمک دستگاه‌های اجرایی و با اجازه و اعتماد ویژه رهبر، علی رعم حرف و حدیث عده‌ای، این گام اول در عمل و اجرا بتواند اعتماد را برگرداند به اینکه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای برون رفت دولت از تنگنای سرمایه گذاری همین پروژه مولدسازی است.

وزیر اقتصاد گفت: از عرضه زمین و املاک دولتی سالهای سال کشور را محروم کردیم. به دیگران تکلیف می‌کردیم که اگر قیمت زمین و مسکن بالا می‌رود زمین‌های خود و خانه‌های خالی را عرضه کنند اما خود دولت‌های گذشته در عرضه دارایی‌های خود کوتاهی کردند در حالی که می‌توانستند کمک کنند عطش بازار فرو نشیند. بنابراین در قالب مولدسازی این موضوع را جبران می‌کنیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۳۰۰ ملک به مرحله ارزش افزایی رسیده است، گفت: در مولدسازی فقط بحث فروش مطرح نیست بلکه خارج کردن املاک دولتی از این حبسی است که سالهاست درگیر آنیم. دهه‌ها زندان نامشهودی برای دارایی‌های حبس شده دولت درست کرده بودیم.

خاندوزی ادامه داد: موضوع بعدی پیش برد این امر با حداکثر ایحاد وفاق و اعتماد اجتماعی است. روی مساله شفافیت اصرار داریم. ما با یک شفافیت بی رحمانه در امر مولدسازی دارایی‌های دولت عمل خواهیم کرد. علت این اصرار است که این شفافیت پیش از واگذاری امکان ایجاد فرصت برابر برای تمام آحاد جامعه و فعالان برای استفاده از این دارایی‌ها، موجب بازگشت اعتماد جامعه می‌شود.

وی افزود: ای کاش سالهای قبل که بحث واگذاری دارایی و سهام دولت مطرح بود نه با فشار دستگاه قصایی و روزنامه‌ها بخواهیم اطلاعات را بعداً اعلام کنند بلکه پیش از این بحث‌ها اگر اطلاعات شفاف منتشر می‌شد الان میراث دار بی اعتمادی نبودیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: همچنین با تمسک به شفافیت مقاومت دستگاه‌ها در برابر اصل واگذاری‌ها شکسته خواهد شد. وقتی در تالار به شفافیت اعلام کنیم چه تعداد دارایی با چه ارزشی در استان‌ها وجود دارد، دیگر توجیهی برای نگه داشتن املاک نخواهیم داشت. قبلاً حتی تا ۱۳ بار مزایده برای واگذاری املاک مازاد برگزار می‌شد و در توجیه این وضعیت نیز اعلام می‌کردند که خریدار وجود ندارد! خریدار وجود ندارد زیرا فرایندها غلط بود و توجیه کننده کار دستگاه‌ها برای نگه داشتن املاک به مثابه یک امر حیثیتی و ناموسی بود.

خاندوزی در ادامه اظهار داشت: قبلاً که از دستگاه‌ها می‌خواستیم املاک مازاد را معرفی کنند املاک کم ارزش و پرت را معرفی می‌کردند بنابراین تصمیم گرفتیم که با تمام املاک کم ارزش که نیاز مردم محلی است فعلاً کاری نداریم بلکه روی دانه درشت‌ها و املاک بزرگ که دارایی‌های ارزشمند هستند که می‌تواند پروژه یک بیمارستان، پروژه زمین مانده و … را جلو ببرد، دست گذاشته‌ایم.

وی تاکید کرد: اینها همه مصادیق تعجیل دولت بود که دستگاه‌ها املاک ارزشمند خود را عرضه کنند و هیأت مولدسازی را وارد یک بیراهه کم فایده و کم ثمر نکنند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه امیدواریم شاهد ۳ خروجی باشیم، گفت: ۳ خروجی شامل شفافیت املاک و دارایی‌های دولت و دسترسی همه مردم به اطلاعات مربوط به این موضوع، شفاف سازی فرایند مولدسازی و شفاف سازی مصارف است.