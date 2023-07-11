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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۵۷

فرماندار کاشان خبر داد؛

لزوم توجه به اشتغال‌های پایدار در حوزه دانش بنیان کاشان

لزوم توجه به اشتغال‌های پایدار در حوزه دانش بنیان کاشان

کاشان - فرماندار کاشان گفت: لازم است توجه ویژه ای به اشتغال‌های پایدار در حوزه دانش بنیان داشته باشیم.

به گزارش مهر محمد شریف زارعی ظهر یه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان کاشان با اشاره به وضعیت کار و اشتغال دز کاشان اظهار داشت: کاشان از نظر نیروی کار ساده و کارگر مشکلی ندارد و بیشترین مشکل موجود در حوزه اشتغال تحصیل کرده‌ها است.

وی با اشاره به توسعه شرکت‌های دانش بنیان در کاشان ابراز داشت: لازم است که توجه ویژه ای به اشتغال‌های پایدار در حوزه دانش بنیان داشته باشیم.

فرماندار کاشان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: کاشان یک منطقه صنعتی است که شکر خدا مجموعه‌های صنعتی خوبی در این منطقه است و از این ظرفیت می‌توان برای اشتغال آفرینی استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از رسالت‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای رونق تولید و در پی آن برای اشتغال آفرینی بیشتر است، تاکید کرد: در مورد بنگاه‌هایی که در برخی از موضوعات عقب‌ماندگی دارند، پیگیری میدانی نسبت به عنوان و ارجاعات به بانک در قالب یک گزارش باید در دستور کار قرار بگیرد و به صورت کامل مورد بررسی قرار بگیرد.

زارعی با بیان اینکه باید مهارت‌های فنی و حرفه‌ای بین دانش آموزان و دانشجویان افزایش یابد، تاکید کرد: ارتباط مستمر بین دانشگاه و صنعت می‌تواند این مشکل را برطرف کند و زیرساخت‌های این موضوع در کاشان ایجاد شده است.

کد مطلب 5834177

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