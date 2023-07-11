به گزارش مهر محمد شریف زارعی ظهر یه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان کاشان با اشاره به وضعیت کار و اشتغال دز کاشان اظهار داشت: کاشان از نظر نیروی کار ساده و کارگر مشکلی ندارد و بیشترین مشکل موجود در حوزه اشتغال تحصیل کرده‌ها است.

وی با اشاره به توسعه شرکت‌های دانش بنیان در کاشان ابراز داشت: لازم است که توجه ویژه ای به اشتغال‌های پایدار در حوزه دانش بنیان داشته باشیم.

فرماندار کاشان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: کاشان یک منطقه صنعتی است که شکر خدا مجموعه‌های صنعتی خوبی در این منطقه است و از این ظرفیت می‌توان برای اشتغال آفرینی استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از رسالت‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای رونق تولید و در پی آن برای اشتغال آفرینی بیشتر است، تاکید کرد: در مورد بنگاه‌هایی که در برخی از موضوعات عقب‌ماندگی دارند، پیگیری میدانی نسبت به عنوان و ارجاعات به بانک در قالب یک گزارش باید در دستور کار قرار بگیرد و به صورت کامل مورد بررسی قرار بگیرد.

زارعی با بیان اینکه باید مهارت‌های فنی و حرفه‌ای بین دانش آموزان و دانشجویان افزایش یابد، تاکید کرد: ارتباط مستمر بین دانشگاه و صنعت می‌تواند این مشکل را برطرف کند و زیرساخت‌های این موضوع در کاشان ایجاد شده است.