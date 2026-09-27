  1. استانها
  2. هرمزگان
۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور؛

جزیره قشم سومین تساوی متوالی خود را ثبت کرد

جزیره قشم سومین تساوی متوالی خود را ثبت کرد

بندرعباس - تیم فوتبال جزیره قشم در هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور برابر فرد البرز به تساوی بدون گل رسید تا سومین تساوی متوالی خود را در این رقابت‌ها ثبت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور شامگاه یکشنبه پنجم مهرماه با برگزاری دو دیدار در روز نخست پیگیری شد و سایر دیدارهای این هفته روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برگزار می‌شود.

در یکی از دیدارهای امروز تیم فوتبال جزیره قشم در ورزشگاه انقلاب کرج به مصاف فرد البرز رفت که این مسابقه پس از ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم با تساوی بدون گل به پایان رسید.

شاگردان مجتبی جباری با کسب یک امتیاز از این دیدار سومین تساوی متوالی خود را در فصل جاری تجربه کردند و با سه امتیاز از سه مسابقه در جایگاه هفتم جدول رده‌بندی قرار گرفتند.

تیم جزیره قشم در هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور روز یکشنبه دوازدهم مهرماه میزبان کارا گستر شبستر خواهد بود.

همچنین دیگر نماینده فوتبال هرمزگان در این رقابت‌ها تیم پالایش نفت بندرعباس روز دوشنبه ششم مهرماه از ساعت ۱۹ در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میزبان نفت و گاز گچساران است.

کد مطلب 6960705

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها