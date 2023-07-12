بیمه سلامت با کدام موسسات تسویه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز قبل علی دباغ عضو شورای عالی نظام پزشکی، در یک برنامه تلویزیونی عنوان داشته بود که سازمان بیمه سلامت ایران با ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و نتوانسته مطالبات جامعه پزشکی و مطب‌ها را پرداخت کند.

در همین راستا، حسین رنجبران معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر تمامی مطالبات سال ۱۴۰۱ مؤسسات طرف قرارداد اعم از دولتی دانشگاهی، غیر دولتی دانشگاهی و سطح یک روستاییان بر اساس اسناد ارسال شده مؤسسات، تسویه شده است، لذا هیچ بدهی بابت خدمات ارائه شده به بیمه شدگان تحت پوشش سازمان در سال ۱۴۰۱ وجود ندارد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ با توجه به منابع تخصیص داده شده، در بخش غیر دولتی دانشگاهی هزینه‌های سهم سازمان از نسخ الکترونیک شامل تمامی خدمات بخش سرپایی اعم از نسخ دارویی، آزمایشگاه، پرتوپزشکی، فیزیوتراپی، پزشکان، دیالیز مستقل، درمانگاه و…، مربوط به فروردین و اردیبهشت پرداخت شده است. همچنین علی الحساب سه ماه اول سال ۱۴۰۲ سطح یک روستاییان، نظام ارجاع صندوق سایر اقشار و بیمه همگانی نیز پرداخت شده است.

رنجبران تصریح کرد: مبالغ مابه التفاوت ارز ترجیحی (طرح دارویاری) نسخ الکترونیک فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ مؤسسات غیر دولتی دانشگاهی نیز پرداخت شده است. در بخش دولتی دانشگاهی به محض تأمین منابع و متناسب با مبالغ دریافتی، هزینه نسخ الکترونیک سه ماه اول پرداخت خواهد شد ولی در خصوص مابه التفاوت ارز ترجیحی، از آنجا که سازمان برنامه و بودجه در اواخر سال گذشته به طور مستقیم مابه التفاوت ارز ترجیحی را به دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت کرده است؛ لذا از این محل در سال ۱۴۰۲ پرداختی به دانشگاه‌ها انجام نشده است.

وی تاکید کرد: با توجه به تأخیر قابل قبول در ارسال اسناد مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد و رسیدگی به اسناد و وجوه دریافتی از مبادی ذی ربط، پرداخت‌های سازمان بیمه سلامت در شرایط خوبی قرار دارد.