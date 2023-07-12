به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: ترافیک و باریکی محورهای مواصلاتی، پسماند، کمبود آب زراعی و آشامیدنی، تبدیل و تغییر کاربری اراضی، جنگل خواری، عدم توسعه زیرساخت‌ها و فقدان سامانه‌های اطمینان بخش سلامت و ورزشی و نیز ساختار شکننده زیست محیطی از عمده ترین نظام مسائل مازندران به شمار می‌روند.

وی افزود: مازندران به دلیل نزدیکی به پایتخت سرریز مشکلات جمعیتی تهران را پذیرا است ولی اعتبارات ملی آن پاسخگوی حجم مشکلات و نیازهای این استان نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با اشاره به بافت کشاورزی و گردشگری مازندران خاطر نشان کرد: مازندران با تولید سالانه هشت میلیون تن محصولات کشاورزی مانند برنج و مرکبات سهم عمده‌ای در تأمین امنیت غذایی کشور دارد اما توجه دولت به متولیان این بخش ناکافی است.

وی اظهار کرد: گردشگری مازندران نیز به علت عدم تقویت زیرساخت‌ها توسعه یافته نیست و مستلزم توجه ویژه دولت است.

بابایی کارنامی اظهار کرد: کمبود زمین و مرغوبیت آن در مازندران مشکل عمده‌ای در زمینه اجرای طرح‌های توسعه ملی و استانی ایجاد کرده است.

عضو خانه ملت تصریح کرد: اقتصادی کردن فرایند تولیدات زراعی در روستاهای مازندران اولویت اساسی است که دولت باید آن را در دستور کار قرار دهد.

این مسئول با بیان اینکه تحول اقتصادی و زیربنایی در مازندران نیازمند سرمایه‌گذاری است اظهار کرد: بسترسازی برای احداث صنایع مادر از طریق مولد سازی سرمایه‌ها و نیز مشارکت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز اساسی مازندران است.

نماینده مرکز مازندران در خانه ملت با اشاره به نیمه کاره ماندن اجرای چهار هزار پروژه عمرانی در این استان افزود: اولویت بندی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام با اعتبارات متمرکز ملی و مولد سازی سرمایه‌ها و نیز منابع داخل استان ضرورت دارد.

بابایی کارنامی ادامه داد: رهیافت برنامه‌های توسعه استان باید مبتنی بر رشد یافتگی و شکوفایی عادلانه و پایدار مازندران باشد.

این نماینده مجلس گفت: با تلاش استاندار و مجمع نمایندگان استان نقشه راه توسعه یافتگی استان برمبنای مزیت‌های توسعه محلی و منطقه‌ای ترسیم شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان استان بر حل چالش‌های کلیدی توسعه مازندران با کمک دولت سیزدهم تمرکز یافته است.