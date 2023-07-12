به گزاارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی صبح چهارشنبه در جمع متولیان کانون‌های فرهنگی اجتماعی مازندران افزود: دولت معتقد است نیازها و مطالبات فرهنگی باید بر بستر فرهنگی پاسخ داده شود.

وی در این زمینه با اشاره به مقوله عفاف و حجاب یادآور شد: عفاف و حجاب در زمره اساسی‌ترین باور فرهنگی مردم متدین و کمال جوی کشورمان قرار دارد و گستره فعالیت‌های این حوزه نیز بر محور فرهنگی است.

این مسئول با اشاره به هنجار شکنی برخی از افراد در این حوزه که متأثر از ناآگاهی و قانون گریزی است اظهار کرد: بر اساس مطالعات انجام شده مراکز رسمی، قاطبه زنان کشورمان معتقد به فرهنگ عفاف و حجاب و پاسدار آن هستند.

سلگی گفت: باید با کار فرهنگی عمیق و تأثیر گذار از سنگرهای فرهنگی انقلاب برابر هجمه‌های سازمان یافته پاسداری کنیم.

معاون استاندار مازندران با بیان اینکه چالش‌های اقتصادی نباید آسیبی به باورهای فرهنگی جامعه وارد کند افزود: فرهنگ به عنوان زیربنای توسعه در خط مقدم سیاست‌های پیشتازانه دولت قرار دارد.

این مسئول خاطر نشان کرد: چارچوب‌ها و اساس فکری جامعه اسلامی مبتنی بر آموزه‌های دینی است که باید همواره مورد تکریم قرار گیرند.

وی با اشاره به عقب ماندگی‌ها در تأمین نیازهای فرهنگی طی دو دهه اخیر افزود: دولت سیزدهم با رویکرد نوین عرصه فرهنگ را به نشاط و بالندگی خواهد رساند.

سلگی، راهپیمایی بزرگ ۱۰ هزار نفری مردم مرکز مازندران در روز عید سعید غدیر را سمبل نشاط اجتماعی در پرتو تعالیم معنوی دانست و افزود: مردم مازندران با واقعه غدیر پیوند دیرینه دارند و با حضور بی سابقه خود در جشن غدیر امسال مهر تائیدی بر هویت دینی خود زدند.

معاون استاندار مازندران با تاکید بر دین مداری و ولایتمداری مردم دیار علویان که در عرصه ایمان می‌درخشند افزود: مردم مازندران در اوج معرفت و دانایی پیگیر تعالی فرهنگ دینی و اسلامی هستند و مسئولان باید برای تأمین مطالبات آنان بکوشند.

وی با اشاره به اهمیت کانون‌های فرهنگی در رشد و تقویت مؤلفه‌های دینی و فرهنگی افزود: دولت در برنامه هفتم توسعه بالندگی کانون‌های فرهنگی را هدف گرفته است.