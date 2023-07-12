وزیر جنگ تل آویو:ترک خدمت نظامیان خطرناک است/درمعرض خطر قرارداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سخنانی در واکنش به سرپیچی نظامیان صهیونیست از خدمت در ارتش این رژیم گفت: درخواستهایی که این روزها مبنی بر ترک خدمت نظامی در ارتش از سوی نظامیان و نیروهای ذخیره میشنویم باعث از بین بردن اتحاد ما میشود و خطرناک است.
وی افزود: این اقدامات به نوعی جایزه و پاداش برای دشمنان ما به شمار میرود. از شخصیتهای وابسته به جریانهای راست و چپ میخواهم، سیاست را از ارتش جدا کنند. ترک خدمت نظامی، به ارتش ما و سرویس امنیت ضربه میزند. امنیت ما در معرض خطر قرار گرفته است.
گالانت اضافه کرد: همه ما باید درخواستها برای ترک خدمت نظامی را محکوم کنیم. باید یادآورم شوم که سرنوشت همه ما مشترک است و ارتش، به همه ما تعلق دارد. ما ارتش دیگری نداریم که بتوانیم به آن تکیه کنیم.
رسانههای عبری زبان روز گذشته گزارش دادند که نظامیان وابسته به یگانهای ویژه و دیگر یگانهای ارتش رژیم صهیونیستی، تهدید کردهاند که به دنبال تصویب قانون مربوط به اصلاحات قضائی در پارلمان این رژیم، از خدمت در نیروهای ذخیره، سرباز خواهند زد.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که ۱۱۴ نظامی صهیونیست وابسته به نیروهای کماندو تهدید به عدم خدمت در ارتش کردهاند.
این در حالیست که روز گذشته موج اعتراضات گسترده و فلج کننده در اراضی اشغالی آغاز شد. نیروهای پلیس در رژیم صهیونیستی، با استفاده از خشونت با معترضان برخورد کردهاند.
پیش از آن نیز معترضان صهیونیست با حمله به ساختمان پارلمان رژیم صهیونیستی تلاش کردند مانع ورود نمایندگان صهیونیست به پارلمان برای تصویب لایحه اصلاحات قضائی شوند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که پارلمان رژیم صهیونیستی، به این لایحه جنجالی رأی مثبت داده است؛ لایحهای که برخی اختیارات دادگاه عالی این رژیم را محدود میکند و مخالفان صهیونیست آن را یک کودتای قضائی توصیف کردهاند.
لازم به ذکر است که این لایحه برای اینکه تبدیل به قانون شود نیاز دارد تا طی سه مرحله به آن رأی مثبت داده شود.
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