به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در نشست هم‌اندیشی دبیران تشکل‌های بانوان شاهد، ایثارگر و مصدومین شیمیایی که با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد، با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران بزرگترین قربانی سلاح‌های شیمیایی در جهان است، گفت: بر اثر به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی علیه مردم ایران بیش از ۱۳ هزار نفر شهید و بیش از ۱۰۰ هزار نفر مجروح و مصدوم شدند که در حال حاضر برخی از جانبازان شیمیایی ما به صورت روزانه به شهادت می‌رسند.

غریب آبادی در ادامه افزود: اقدامات خوبی در زمینه به تصویر کشیدن جنایات علیه قربانیان سلاح‌های شیمیایی انجام شده است و بخش اعظم این تلاش‌ها حاصل فعالیت‌های تشکل‌های مردمی است؛ بر این اساس، در تهران موزه صلح راه‌اندازی شد که محل بازدیدکنندگان داخلی و خارجی است و هیئت‌های متعددی از آن بازدید کرده‌اند. همچنین در تلاشیم نمایشگاهی در حوزه قربانیان ترور راه‌اندازی کنیم.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به تسلیح رژیم صدام به سلاح شیمیایی از سوی کشورهای غربی، گفت: ۱۶ کشور رژیم صدام را به سلاح شیمیایی تسلیح کردند. پیگیری‌های حقوقی، قضائی و بین‌المللی پرونده‌های مصدومین شیمیایی و ترور برای ما بسیار مهم است و بر این اساس، اخیراً دعوای حقوقی در هلند مطرح شده است. باید ده‌ها پرونده در مورد این ۱۶ کشور تشکیل شود، لذا دولت در این زمینه باید کمک کنند.

وی با اشاره به آمادگی ستاد حقوق بشر برای آموزش‌های لازم و تخصصی به تشکل‌های شاهد و ایثارگر در حوزه حقوق بشر، یادآور شد: در دو حوزه قربانیان شیمیایی و ترور، اقدامات و تحرکاتی در مجامع حقوق بشری صورت گرفته است؛ در تلاشیم با استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی در مجامع بین‌المللی، حقوق این قربانیان را پیگیری کنیم و جنایات مدعیان حقوق بشر را به تصویر بکشیم.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در ادامه با اشاره به طرح دعاوی داخلی در شعبه ۵۵ دادگستری تهران در این رابطه، گفت: علیه کشورهایی که مصونیت ایران را نقض کرده اند مانند آمریکا دعاوی در حوزه مدنی طرح شده است و این باید توسعه یابد؛ کشورهای غربی باید پاسخگوی جنایات خود علیه مردم ایران باشند.

غریب‌آبادی در پایان گفت: در حوزه فرهنگ و هنر قرار است جشنواره فرهنگی هنری حقوق بشر مربوط با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شود، از اینرو فرصت خوبی است تا موضوعات مربوط به قربانیان ترور، شیمیایی و تحریم نیز در این جشنواره بخوبی مطرح شوند.