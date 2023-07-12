خراسان رضوی قهرمان دومین دوره والیبال فرهنگیان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار پایانی مسابقات والیبال فرهنگیان کشور که سه شنبه شب برگزار شد «خراسان رضوی» موفق شد ۲ بر یک «آذربایجانشرقی» را شکست دهد و به مقام قهرمانی دست یابد.
در این مسابقات آذربایجان شرقی دوم شد و ۲ تیم «اصفهان» و «گلستان» نیز عنوان سوم مشترک را کسب کردند.
در این رقابتها که با حضور ۳۲ تیم از سراسر کشور برگزار شد تیم «آذربایجانغربی» با شکست مقابل «گلستان» در مرحله یک چهارم نهایی از گردونه مسابقات حذف شده بود.
مراسم اهدای جام قهرمانی با حضور مسئولان کشوری و استانی در مجموعه ورزشی شهید رجایی ارومیه برگزار شد.
دومین دوره مسابقات والیبال فرهنگیان کشور با حضور ۳۲ تیم از ۳۱ استان کشور به همراه توابع تهران از سه روز پیش به میزبانی ارومیه برگزار شد.
در نخستین دوره این مسابقات، تیم «آذربایجانغربی» با برتری مقابل «خراسان رضوی» به عنوان قهرمانی دست یافته بود.
کاپ اخلاق این مسابقات به تیم آذربایجانغربی رسید.
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