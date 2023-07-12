۷۲ طرح اشتغال مددجویان بهزیستی ایلام افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نورعلیوند صبح روز چهارشنبه در آستانه هفته بهزیستی در تشریح این برنامه‌ها گفت: به همین مناسبت ویژه برنامه‌های مختلفی پیش بینی شده که در طول هفته بهزیستی (۲۴ لغایت ۳۰ تیرماه) در مناطق مختلف استان اجرا خواهند شد.

ویوی، ادای احترام و غبارروبی مزار شهدا، سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه، برپایی میز ارتباطات مردمی در پایگاه‌های نماز جمعه، رایگان شدن خدمات توانبخشی و مشاوره برای عموم، دیدار با مسئولان استان، اطلاع رسانی خدمات بهزیستی، حضور مسئولان بهزیستی در برنامه‌های صدا و سیما، بازدید از مراکز بهزیستی و منازل مددجویان و تقدیر از جامعه هدف و شرکای اجتماعی را از جمله این برنامه‌ها اعلام کرد.

وی با ذکر اینکه همزمان با هفته بهزیستی امسال ۷۲ طرح اشتغالزایی مسکن و ۴۴و احد مسکونی مددجویان افتتاح می‌شود، افزود: در آیین ویژه گرامیداشت روز بهزیستی که ۲۵ تیرماه برگزار خواهد شد علاوه بر تقدیر از چهره‌های موفق مددجویان و شرکای اجتماعی این سازمان در طول یکسال گذشته از پوستر ششمین سوگواره ملی عکس مسیر سبز ویژه اربعین حسینی نیز رونمایی خواهد شد.

وی از راه اندازی سه مرکز مشاوره و دو مرکز روزانه جسمی، حرکتی و کارگاه تولیدی، حمایتی ویژه افراد دارای معلولیت در مرکز استان و شهرستانها خبر داد و گفت: همچنین در این هفته سه تفاهم نامه با دستگاه‌های اجرایی استان در راستای تسریع و تسهیل در ارایه خدمات به جامعه هدف منعقد خواهد شد.

نورعلیوند، جشنواره بازی‌های بومی، محلی ویژه افراد دارای معلولیت، افتتاح نمایشگاه توانمندیهای جامعه هدف بهزیستی، استقرار تیم‌های مددکاران اورژانس اجتماعی و مشاوران در سطح شهر و ارایه خدمات به عموم، اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی ویژه کارکنان و جامعه هدف، برگزاری دوره‌های اموزشی مختلف، اعزام گروه جهادی به مناطق محروم را از دیگر برنامه‌های هفته بهزیستی برشمرد.

۲۴ لغایت ۳۰ تیرماه امسال به عنوان هفته بهزیستی با شعار "برای مردم، برای به زیستن" نامگذاری شده است.