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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۴

امشب برگزاری می‌شود؛

جزییات اختتامیه جشنواره «حوا» اعلام شد/ اجرای موسیقی توسط عقیلی

جزییات اختتامیه جشنواره «حوا» اعلام شد/ اجرای موسیقی توسط عقیلی

برگزیدگان نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم «حوا» در تالار وحدت معرفی می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، با پایان سه روز اکران آثار راه‌یافته به نخستین جشنواره فیلم «حوا» در سینمافرهنگ تهران، آئین اختتامیه این رویداد در تالار وحدت برگزار می‌شود.

این مراسم روز جمعه ۲۳ تیرماه از ساعت ۲۰ برگزار و برگزیدگان بخش‌های مختلف معرفی خواهند شد.

سخنرانی دبیر جشنواره و مدیران و اجرای موسیقی زنده توسط سالار عقیلی از دیگر بخش‌های این مراسم خواهد بود.

نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم «حوا» به همت بنیاد بین‌المللی گوهرشاد و به دبیری مهدیه سادات محور تا ۲۳ تیر سال جاری در سطح کشور و از ۲۰ تا ۲۳ در تهران در حال برگزاری است. این رویداد محوریت موضوع زنان و خانواده را در دستور کار خود دارد و با همکاری مراکز و سازمان‌های فرهنگی مختلف فعالیت خود را دنبال می‌ک

کد مطلب 5836062
زهرا منصوری

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