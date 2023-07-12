کشف محموله بزرگ مواد مخدر صنعتی در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا احمدی منش با اعلام خبر کشف محموله ۳۰ کیلوگرمی مواد مخدر صنعتی در شهرستان بندرعباس، گفت: در ادامه روند مبارزه با سوداگران مرگ در استان هرمزگان، سربازان گمنام امام زمان «عج» از انتقال یک محموله بزرگ مواد مخدر صنعتی توسط قاچاقچیان و به وسیله یک دستگاه کامیون ترانزیتی باخبر شدند و عملیاتی را برای توقیف محموله مورد نظر طراحی و اجرا کردند.

وی تصریح کرد: به دستور مقام قضایی، سربازان گمنام امام «عج» طی این عملیات غافلگیر کننده ضمن توقیف کامیون موردنظر، در بازرسی به عمل آمده، مجموعاً ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه را کشف و ضبط کردند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات، یک تبعه خارجی که راننده کامیون حامل مواد مخدر بوده است دستگیر شده که با صدور قرار تأمین کیفری در بازداشت است.

احمدی منش با اشاره به اینکه کامیون حامل این محموله بزرگ مواد مخدر از یکی از مرزهای شرقی وارد کشور شده است، بیان کرد: سوداگران مرگ قصد داشتند این محموله بزرگ مواد مخدر صنعتی را در سراسر کشور توزیع کنند که خوشبختانه با اجرای این عملیات توسط حافظان امنیت کشور در تحقق نیات مجرمانه خود ناکام ماندند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان تأکید کرد: تحقیقات برای دستگیری همدستان متهم و دیگر عوامل پشت پرده قاچاق این حجم از مواد مخدر صنعتی ادامه دارد که نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.