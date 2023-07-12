اجرای اصلاحات رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اعتباربخشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدت ۳ روز از ۲۰ تا ۲۲ تیرماه ۱۴۰۲ در حال انجام است.

در جلسه آغاز اعتبار بخشی دانشکده پزشکی، دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، پزشکی عمومی را هسته اصلی تحول در نظام سلامت دانست و گفت: وقتی نگاه ما نگاه نظام سلامت باشد و اهداف کلی و جزئی نظام سلامت را که ایجاد طول عمر با کیفیت برای مردم است مدنظر قرار دهیم در کیفیت آموزش پزشکی می تواند موثر باشد.

وی با بیان اینکه پایه‌های تخصص برمبنای پزشک عمومی است افزود: نگاه ما به پزشکی عمومی نگاهی ویژه‌ است که بنده به لحاظ آموزشی، اخلاقی و تکنولوژی آموزشی و مهارت حرفه ای با کفایت به آن حساسیت دارم. ازاین‌رو، از استادان و چهره‌ های برجسته جهانی در دانشگاه چون دکتر میرزازاده درخواست همکاری کردم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اصلاحات انجام شده در آموزش پزشکی ادامه داد: اصلاحاتی بر روش‌های آموزشی، ارزشیابی اخلاقی و ایجاد انگیزه انجام داده ایم و منتورینگ را راه انداختیم به‌گونه‌ای که از زمان ورود دانشجو تا فارغ‌التحصیلی مسائل مختلف اجتماعی، اخلاقی و خانوادگی آن تحت‌نظر یک استاد باشد.

قناعتی با تأکید بر به کارگیری تکنولوژی‌های آموزشی افزود: روش‌ آموزشی و مدلی که در شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در کربلا (سبطین) به کارگرفته می شود متد ارزنده‌ای است که می‌تواند در دانشگاه مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران به‌عنوان دانشگاه مادر وظیفه دارد راهبر و پیشرو امور باشد و امیدوارم با تلاش دوستان و کمک و راهنمایی‌هایشان این مسائل را بهتر و بالنده‌تر پیش ببریم.

در ابتدای جلسه دکتر محمدرضا صالحی سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن خیر مقدم به تیم ارزیابی وزارت بهداشت، با اشاره به قدمت حدود ۹۰ ساله دانشکده پزشکی، گفت: این دانشکده به عنوان قدیمی ترین دانشکده طب در کشور در سال ۱۳۱۳ افتتاح شده است.

وی افزود: همواره اهتمام شایانی برای آموزش پزشکی دوره عمومی در دانشکده وجود داشته است، در دهه ۶۰ اولین بازنگری، دوره پزشکی عمومی در دانشکده انجام شد و در نهایت در سال ۹۰ بازنگری مبسوط دوره پزشکی عمومی موسوم به پزشکی ۹۰ انجام شد که منجر به تهیه دو سند بالادستی و مهم سند چشم انداز و سند توانمندی دانش آموختگان پزشکی عمومی شد.

صالحی، تربیت پزشک جامع نگر و مسلط به مهارت های بالینی را اولویت اصلی دانشکده پزشکی دانست و گفت: اهتمام تمام اساتید و دانشکده بر این است که فارغ التحصیلان پزشکی با اتکا به خداوند و تقید و تعهد به اخلاق حرفه ای در کنار طبابت، به حوزه مدیریت نظام سلامت و پژوهش بپردازند.

وی با تاکید دوباره بر اهمیت آموزش پزشکی در مجموعه دانشکده گفت: نگارش و انتشار اولین مقاله در حوزه آموزش پزشکی نوین توسط دکتر شارل ابرلین فرانسوی تبار، دومین رئیس دانشکده پزشکی از همین دانشکده منتشر شده است و فعالیت های اساتید صاحب نام در حوزه آموزش پزشکی گواه بر تعهد دانشکده پزشکی به ارتقا کیفیت آموزش پزشکی عمومی است.

سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: اساتید و دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران قطعا از بهترین های کشور هستند و سیستم آموزش پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران جزء مترقی ترین سیستمهای آموزش پزشک عمومی در کشور است، اما قطعا بدون نقص نیستیم و برای بهتر شدن فرایندها و تحقق اهداف آموزشی نیازمند بهره مندی از نظرات ارزشمند اساتید ارزیاب هستیم.