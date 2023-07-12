قرداد مدافع مس رفسنجان تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه مس رفسنجان، میثم تیموری با نظر ساکت الهامی و بعد از توافق با مدیران باشگاه مس رفسنجان، قرارداد خود را تمدید کرد.
تیم مس در حال حاضر در اردوی آماده سازی در کشور ارمنستان حضور دارد.
باشگاه مس رفسنجان قرارداد مدافع خود را تمدید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه مس رفسنجان، میثم تیموری با نظر ساکت الهامی و بعد از توافق با مدیران باشگاه مس رفسنجان، قرارداد خود را تمدید کرد.
تیم مس در حال حاضر در اردوی آماده سازی در کشور ارمنستان حضور دارد.
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