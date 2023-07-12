قرداد مدافع مس رفسنجان تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه مس رفسنجان، میثم تیموری با نظر ساکت الهامی و بعد از توافق با مدیران باشگاه مس رفسنجان، قرارداد خود را تمدید کرد.

تیم مس در حال حاضر در اردوی آماده سازی در کشور ارمنستان حضور دارد.