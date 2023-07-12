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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۴

نقل و انتقالات لیگ بیست و سوم؛

قرداد مدافع مس رفسنجان تمدید شد

قرداد مدافع مس رفسنجان تمدید شد

باشگاه مس رفسنجان قرارداد مدافع خود را تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه مس رفسنجان، میثم تیموری با نظر ساکت الهامی و بعد از توافق با مدیران باشگاه مس رفسنجان، قرارداد خود را تمدید کرد.

تیم مس در حال حاضر در اردوی آماده سازی در کشور ارمنستان حضور دارد.

کد مطلب 5834481

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