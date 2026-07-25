به گزارش خبرنگار مهر، طهمورث حیدری پس از پایان نشست امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درباره ادامه همکاری با امیر قلعه‌نویی گفت: درباره عملکرد تیم ملی در جام جهانی بحث های زیادی شد و می دانید که عملکرد خوبی در جام جهانی داشت. به علت شرایط جنگی نشد که بازی های تدارکاتی خوبی برگزار کنیم.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ادامه داد: ما باید صعود می کردیم اما به هر حال نتایج تیم ملی با سه امتیاز بد نبود. عملکرد تیم ملی در جام جهانی مورد تایید دوستان بود. درباره تیم ملی و سرمربی آن قرار شد کارشناسی شود و برنامه های سرمربی گرفته شود.او می آید و برنامه می دهد.

او درباره میزان ماداش میلیارد تومانی سنگین امیر قلعه نویی در جام جهانی گفت: در ادوار گذشته گلالغ بسیار زیادی به مربیان تیممرلی دادیم که این رقم در مقابل آنها ناچیز است!

حیدری درباره دو دستگی در جلسه امروز هیئت رییسه گفت: همه اعضای جلسه همدل بودند. آقای قلعه نویی باید برنامه خودشان را ارائه دهند. ما همیشه پاداش های خوبی به مربیان خارجی‌مان در جام جهانی می دادیم. قطعا حضور در فینال جام ملت ها خواسته هیئت رئیسه از سرمربی بعدی است.

او افزود: درباره موضوع دبیر کل در جلسه امروز بحثی نشد.