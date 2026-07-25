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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵

نایب رئیس فدراسیون فوتبال:

هنوز تصمیمی برای ماندن قلعه‌نویی نگرفته‌ایم

هنوز تصمیمی برای ماندن قلعه‌نویی نگرفته‌ایم

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: تصمیمی برای تمدید قرارداد قلعه‌نویی گرفته نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریده شجاعی هضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تبادل پس از پایان نشست امروز این اعضا در ساختمان فدراسیون درباره بحث تمدید قرارداد با امیر قلعه‌نویی گفت: هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است. آقای علوی به عنوان سخنگوی فدراسیون ور این باره اظهارنظر می کند

نایب رییس بانوان فدراسیون ادامه داد: قرار است در هفته های آینده درباره ماندن یا رفتن قلعه نویی در تیم ملی تصمیم گیری شود.

او درباره ادامه فعالیت ممبینی به عنوان دبیرکل تاکید کرد: اصلا جنین چیزی در دستور جلسه امروز نبود.

شجاعی درباره تعیین تکلیف سهمیه سوم ایران ور باشگاه های آسیا گفت: فعلا برنامه اصلی روی گل گهر است آنا آقای تاج تلاش می کند تا چادرملو طبق تورنمنت سه جانبه معرفی شود.

کد مطلب 6898973

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    نظرات

    • سهیل IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
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      بدرد نمیخوره. صدبار. دیگه. هم. تیم. دستش. بدید. همینه. دانشی. نوآره. پول. حروم. نکنید

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