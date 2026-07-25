به گزارش خبرنگار مهر، فریده شجاعی هضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تبادل پس از پایان نشست امروز این اعضا در ساختمان فدراسیون درباره بحث تمدید قرارداد با امیر قلعه‌نویی گفت: هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است. آقای علوی به عنوان سخنگوی فدراسیون ور این باره اظهارنظر می کند

نایب رییس بانوان فدراسیون ادامه داد: قرار است در هفته های آینده درباره ماندن یا رفتن قلعه نویی در تیم ملی تصمیم گیری شود.

او درباره ادامه فعالیت ممبینی به عنوان دبیرکل تاکید کرد: اصلا جنین چیزی در دستور جلسه امروز نبود.

شجاعی درباره تعیین تکلیف سهمیه سوم ایران ور باشگاه های آسیا گفت: فعلا برنامه اصلی روی گل گهر است آنا آقای تاج تلاش می کند تا چادرملو طبق تورنمنت سه جانبه معرفی شود.