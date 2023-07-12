دستگاه های خدمات رسان شفت در آماده باش کامل باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نقدی صبح چهارشنبه در جلسه فوق العاده ستاد مدیریت بحران شهرستان شفت با اشاره به آماده باش ستاد مدیریت بحران اظهار کرد: دستگاه‌های خدمات رسان برای مدیریت و جلوگیری از آب گرفتگی و بروز احتمالی سیلاب در سطح شهرستان باید در آماده باش کامل باشند.

نقدی گفت: هر زمان که بحرانی ایجاد شود، وظیفه دستگاه‌ها است که اولویت را به حل بحران اختصاص دهند و تمام امکانات موجود در سطح شهرستان اعم از عمومی و بخش خصوصی باید در اختیار مدیریت بحران قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امکانات ادارات شهرستان محدود است، افزود: آمادگی برای مقابله با بحران از اهمیت خاصی برخوردار است و همه دستگاه‌های اجرایی می‌بایست از قبل برای مقابله با حوادث احتمالی برنامه ریزی کنند و با یکدیگر هم افزایی و همکاری داشته باشند.

نقدی ادامه داد:: با توجه به پیش‌بینی اداره کل هواشناسی و احتمال وقوع سیل و جاری شدن سیلاب و گرفتگی معابر، تمامی مرخصی‌ها و مأموریت‌ها تا پایان روز پنجشنبه لغو و رؤسای ادارات، دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان حق خروج از شهرستان را نداشته و بایستی به صورت فعال تمامی اقدامات مرتبط را در دستور کار قرار دهند.

فرماندار شفت اضافه کرد: تمامی دستگاه‌های خدمات رسان از جمله شهرداری، اداره برق، راهداری، راه و شهرسازی، آبفا در حالت آماده باش قرار داشته باشند و مردم نیز از تردد و توقف در کنار رودخانه‌های فصلی، مسیل‌ها، تردد در جاده‌های محتمل وقوع حادثه، کوهنوردی اجتناب کنند.

نقدی گفت: هشدارهای لازم به روستاییان و عشایر شهرستان برای جلوگیری از چرای دام‌ها در مناطق مرتفع و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها داده شده است.

وی با اشاره به وجود عرصه‌های جنگلی فراوان در شهرستان بیان کرد: شفت به دلیل داشتن زیست گاه‌های طبیعی و عرصه‌های جنگلی بکر و فراوان، از مناطق بسیار زیبا و گردشگر پذیر کشور است که با توجه به فصل گرما و تابستان احتمال آتش سوزی نیز وجود دارد که باید ضمن اقدامات پیشگیرانه آمادگی مقابله با هرگونه حریق در جنگل را داشته باشیم.