دستورالعمل جدید گمرک برای ورود موقت خودروی سواری به کشور

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران در بخشنامه مهمی تسهیلات جدید گمرک برای ورود موقت خودروهای سواری به کشور را اعلام کرد که این اقدام موجب شفافیت و انحصارزدایی می‌شود.

بر اساس این بخشنامه، مهلت تردد خودروهای سواری ورود موقت توسط اتباع خارجی و ایرانی مقیم خارج از کشور از تمام کشورها حداکثر ۵ ماه بدون تمدید تعیین شده است. همچنین ورود موقت خودروهای سواری سرمایه گذاران خارجی پنج سال بدون تمدید تعیین شد.

ورود موقت خودروهای سواری ساکنان مناطق آزاد نیز به قلمرو گمرکی یک ماه بدون تمدید خواهد بود.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۱۶۱/۹۱۷۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ در راستای تکریم هموطنان مقیم خارج از کشور، حمایت از صنعت گردشگری، تمرکز زدایی تسهیل در تشریفات گمرک و صرفه جویی در وقت خدمت گیرندگان گمرک ایران، اختیارات صدور مجوز تردد و با تمدید مهلت تردد خودروهای ورود موقت (تحت صحبت پروانه گمرکی کارنه دو پاساژ تربیتیک و دیپتیک با رعایت کامل مفاد و مندرجات مواد (۵۰) و (۷۸) قانون امور گمرکی و (۷۲) الی (۸۰) و (۱۴۲) الی (۱۴۴) آئین نامه اجرایی قانون مزدور مراتب به شرح ذیل جهت اقدام به ادارات کل گمرکات کشور ابلاغ می‌گردد. شایان ذکر است مهلت‌های قانونی اعطا شده غیر قابل تمدید خواهد بود. ضروری است مدیران کل محترم ضمن رعایت دقیق مفاد دستورالعمل از مکاتبات در خصوص تمدید جداً خودداری فرمایند.

تبصره (۳) ماده (۱۴۲) آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی گمرک می‌تواند برای آن دسته از سرمایه گذاران خارجی که مجوز موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارج مصوب ۱۳۸۰ را دریافت نموده اند پس از شروع عملیات اجرایی طرح و ورود تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به کشور با تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، به ازای هر (۳۰۰) هزار دلار سرمایه گذاری خارجی با معادل آن به ارزهای دیگر که جذب و وارد شده باشد یک دستگاه و حداکثر تا سقف سه دستگاه خودروی سواری نو مورد نیاز را بدون ارائه جواز عبور و صرفاً پس از انجام تشریفات گمرکی و اخذ تضامین لازم در اجرای بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی به مدت یک سال و قابل تمدید با تأیید سازمان مذکور تا پنج سال و با رعایت استانداردهای مربوط، ورود موقت نماید.

- سقف مهلت ورود موقت ردیف ۱ و ۲ جدول حداکثر تمام خواهد بود که توسط گمرکات اجرایی کشور اعطا می‌گردد تصریح می‌نماید این مهلت قابل تمدید نبوده و می‌بایست قبل از آخرین انقضای مهلت خودرو را به گمرک تحویل و یا مرجوع نمایند.

- ایرانیان مقیم خارج از کشور قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه متوالی در خارج از کشور اقامت داشته باشند.

- میزان تضمین یک برابر ارزش گمرکی بعلاوه جمع وجوه متعلقه در اجرای تصویب نامه شماره ۱۵۷۸۸۵ ت ۵۱۰۴ ه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ هیأت وزیران تردد خودروهای با حجم بیش از (ساخت ۲۵۰۰ سی سی (ساخت آمریکا یا سایر کشورها) از مناطق آزاد و ویژه به خارج از این مناطق ممنوع است.

- بر اساس تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق با گمرک ایران مدت ورود موقت خودروهای مناطق به سرزمین اصلی در هر سال یک ماه است.

- انجام تشریفات ورود موقت الزاماً با حضور صاحب خودرو و احراز شرایط، میسر خواهد بود.