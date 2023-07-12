۱۵۴ واحد مسکونی روستایی در میامی افتتاح خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشوری صبح چهارشنبه در سومین جلسه هیأت اندیشه‌ورز سیاسی میامی، ویژه بانوان به میزبانی فرمانداری این شهرستان ضمن بیان اینکه تبیین دستاوردهای انقلاب به نسل جوان در دستور کار همه مدیران قرار دارد، تاکید کرد: باید از ظرفیت هفته دولت در راستای ترویج اقدامات دولت استفاده کرد.

وی با بیان اینکه از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان میامی درخواست شده تا برای پاسخ به مشکلات مردم بیشتر وقت بگذارند، ابراز کرد: یکی از مهمترین دغدغه‌های سال جاری برای مدیران شهرستان برگزاری پرشور و سالم انتخابات است که هیئت‌های اندیشه‌ورز در زمینه تبیین اهمیت انتخابات نقش بسزایی دارند.

رشد اعتبارات میامی

فرماندار میامی با بیان اینکه اعتبارات این شهرستان نسبت به سال گذشته ۵۸ درصد افزایش پیدا کرده است، تاکید کرد: و در حوزه‌های مختلف در شوراها و شهرها اقدامات بسیار خوبی انجام شده اما این اقدامات تبیین شود تا مردم هم متوجه شوند.

آشوری با بیان اینکه در شهرستان میامی ۱۵۴ واحد مسکونی ویژه نهضت ملی مسکن کمیته امداد افتتاح خواهد شد، ابراز کرد: تلاش شده تا این واحدها در روستاها، مشکل مسکن مددجویان و اقشار کم برخوردار را برطرف کند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات مستمر ستاد انتخابات شهرستان میامی، گفت: افزایش شعب رأی برای تسهیل در امر انتخابات ویژه مردم شهرستان میامی یکی از اقدامات ستاد انتخابات شهرستان است.

به گزارش مهر، نشست با هیئت‌های اندیشه ورز بخشی از برنامه‌های ستاد انتخابات استان سمنان در شهرستان‌های هشت گانه است.