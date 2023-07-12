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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۲

معاون گردشگری کشور خبر داد

تصمیم‌گیری برای لغو روادید با ۶۰ کشور

تصمیم‌گیری برای لغو روادید با ۶۰ کشور

معاون گردشگری کشور گفت: طرح پیشنهادی وزارت میراث‌فرهنگی مبنی بر لغو روادید یک طرفه با ۶۰ کشور توسط وزارت امورخارجه و نهادهای ذیربط در حال بررسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر شالبافیان معاون گردشگری کشور در ارتباط با لغو روادید با ۶۰ کشور بیان کرد: طرح پیشنهادی لغو روادید با ۶۰ کشور پس از بازدید آیت‌الله ابراهیم رئیسی از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از سوی وزارتخانه به دفتر ریاست‌جمهوری ارائه شد.

وی افزود: این طرح پیشنهادی که لغو روادید یک طرفه با کشورهای مسلمان، همسایه و بازارهای گردشگری در حال رشد را شامل می‌شود در حال بررسی و تصمیم‌گیری نهایی از سوی وزارت امور خارجه و نهادهای ذیربط است.

معاون گردشگری کشور متذکر شد: هنوز تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده و لغو روادید با کشورها براساس سیاست‌های دیپلماسی کشور صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 5834529
فاطمه کریمی

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