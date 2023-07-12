آغاز طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از شروع طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی در لرستان خبر داد و اظهار داشت: دو میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه انواع طیور بومی بهصورت رایگان بر علیه بیماریهای طیور ایمنسازی میشوند.
وی گفت: باتوجهبه نقش و جایگاه طیور بومی در اقتصاد خانوارهای روستایی و عشایری؛ در راستای حفظ ذخایر ژنتیکی طیور بومی و کاهش حجم ویروس وحشی در چرخش، اداره کل دامپزشکی لرستان از ۲۰ تیرماه به مدت دو ماه طرح رایگان واکسیناسیون طیور بومی را در لرستان در سطح واحدهای روستایی و عشایری شروع کرده است.
مدیرکل دامپزشکی لرستان، بیان داشت: در اجرای این طرح در نظر است دو میلیون و ۵۰۰ هزار قطعهقطعه انواع طیور بومی بهصورت رایگان بر علیه بیماریهای طیور ایمنسازی شوند.
زبردست، بیماری نیوکاسل را جزو بیماریهای ویروسی و بهشدت کشنده صنعت طیور عنوان کرد و از همه بهرهبرداران درخواست کرد همکاری لازم را با کارکنان دامپزشکی به عملآورند.
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