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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۳

مدیرکل دامپزشکی لرستان خبر داد؛

آغاز طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی در لرستان

آغاز طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی در لرستان

 خرم‌آباد - مدیرکل دامپزشکی لرستان از آغاز طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از شروع طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی در لرستان خبر داد و اظهار داشت: دو میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه انواع طیور بومی به‌صورت رایگان بر علیه بیماری‌های طیور ایمن‌سازی می‌شوند.

وی گفت: باتوجه‌به نقش و جایگاه طیور بومی در اقتصاد خانوارهای روستایی و عشایری؛ در راستای حفظ ذخایر ژنتیکی طیور بومی و کاهش حجم ویروس وحشی در چرخش، اداره کل دامپزشکی لرستان از ۲۰ تیرماه به مدت دو ماه طرح رایگان واکسیناسیون طیور بومی را در لرستان در سطح واحدهای روستایی و عشایری شروع کرده است.

مدیرکل دامپزشکی لرستان، بیان داشت: در اجرای این طرح در نظر است دو میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه‌قطعه انواع طیور بومی به‌صورت رایگان بر علیه بیماری‌های طیور ایمن‌سازی شوند.

زبردست، بیماری نیوکاسل را جزو بیماری‌های ویروسی و به‌شدت کشنده صنعت طیور عنوان کرد و از همه بهره‌برداران درخواست کرد همکاری لازم را با کارکنان دامپزشکی به عمل‌آورند.

کد مطلب 5834533

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