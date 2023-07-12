تعامل و هماهنگی میان سران قوا در بالاترین سطح قرار دارد

به گزارش مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیأت وزیران صبح امروز (چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۲) با اشاره به هماهنگی بسیار خوب سران قوا، گفت: به فضل الهی امروز تعامل و هماهنگی میان سران قوای سهگانه در بالاترین سطح قرار دارد که اتفاقی کمنظیر و از توفیقات نظام است و با اتکاء بر این روابط نزدیک و سازنده، هیچ مشکل غیرقابل حل در کشور وجود ندارد.
وی همچنین حساسیت افکار عمومی نسبت به مسائل و موضوعات روز جامعه را یادآور شد و بر لزوم پرهیز از هرگونه حاشیهسازی بویژه درباره موضوعات مورد توجه جامعه تاکید کرد.
مخبر با اشاره به افتخارآفرینی و کسب مدال از سوی دانش آموزان در المپیادهای جهانی، تصریح کرد: ضروری است به نحو شایسته ای از دانشآموزان افتخارآفرین تقدیر شود تا انگیزه تلاش و رشد در میان سایر دانشآموزان نیز بالاتر رود.
معاون اول رئیس جمهور حفاظت از منابع طبیعی کشور را از موضوعات دارای اولویت برای دولت برشمرد و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد نسبت به تأمین نیازمندیهای دستگاههای متولی حفاظت از منابع طبیعی اهتمام ویژه داشته باشد.
مخبر همچنین با اشاره به در پیش بودن کنفرانس بین المللی گرد و غبار با مسئولیت سازمان حفاظت از محیط زیست از همه دستگاههای مسئول خواست همکاری لازم را در این خصوص بهعمل آورند.
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