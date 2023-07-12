فهرست جدید اقلام برای تجارت تهاتری

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خانی نوذری سرپرست معاونت توسعه بازرگانی طی نامه‌ای به مهدی ضیغمی سرپرست سازمان توسعه تجارت عنوان کرد؛

پیرو نامه شماره ۵۲۵۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ و با عنایت به ضرورت تهاتر برخی اقلام کشاورزی واردات در ازای صادرات و استفاده از ارز حاصل از صادرات صرفاً جهت واردات محصولات مورد نظر)، بدین وسیله اقلام وارداتی مشروحه به شرح لیست پیوست علاوه بر موارد مندرج در نامه فوق الذکر اضافه می‌گردد. شایان ذکر است واردات کالاهای اعلام شده قبلی و فهرست اصلاحی پیوست صرفاً در ازای صادرات پسته خرما کشمش، انجیر، بادام درختی میوه‌های خشک کرده سیب درختی درجه یک و دو، کیوی پرتغال، سیب، زمینی پیاز گوجه فرنگی گلخانه‌ای تخم مرغ خوراکی و شیرخشک صنعتی قابل اقدام می‌باشد.