کمیته امداد از ظرفیت انجمن سینمای جوان بهره خواهد گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، صفر توحیدی صبح چهارشنبه در دیدار با رئیس انجمن سینمای جوان استان اردبیل اظهار کرد: بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت این نهاد علاقمند به فعالیتهای فرهنگی و هنری هستند که با برگزاری کلاسهای آموزشی برای آنها میتوانیم ارتقای توانمندی این قشر را در فعالیتهای هنری نظیر فیلمبرداری، عکاسی، فیلمنامه نویسی و … شاهد باشیم.
وی خاطرنشان کرد: ما نتوانستیم از ظرفیتهای فرهنگی – هنری در جذب مخاطبان بیشتر استفاده کنیم که باید این کم توجهیها به حوزه فرهنگ و هنر را از بین برده و امکان تقویت فعالیتها را در این بخش مهیا کنیم.
معاون فرهنگی کمیته امداد استان اردبیل از آمادگی کمیته امداد برای عقد تفاهمنامه با انجمن سینمای جوان خبر داد و گفت: کمیته امداد امسال سهمیه دو هزار نفری برای برگزاری کلاسهای مهارتی و فنی و حرفه ای پیش بینی کرده که در یک همکاری مشترک با معاونت اشتغال و خودکفایی سعی خواهیم کرد این کلاسهای آموزشی را برگزار کنیم.
توحیدی پوشش ۱۶ هزار دانش آموز و ۸۰۰ دانشجو را در قالب کمیته امداد یادآور شد و بیان کرد: ما آمادگی داریم بخشی از این سهمیه مهارت آموزی را به دورههای هنری اختصاص دهیم تا شاهد توانمندسازی خانوادههای تحت پوشش در قالب طرحهای اشتغال خانگی بر محور دورههای مهارتی باشیم.
وی افزود: با استعدادیابی که در این حوزه انجام میشود در رشتههای مختلف گروه بندی نوجوانان و جوانان را برای گذراندن دورههای آموزشی رشتههای فعال در انجمن انجام میدهیم تا آنها وارد چرخه درآمدزایی و اشتغالزایی شوند.
معاون فرهنگی کمیته امداد استان اردبیل رویکرد کمیته امداد را توانمندسازی خانوادهها با هدف رسیدن به نقطه خوداتکایی اعلام و اظهار کرد: در سایه این آموزشها و مهارت آموزی ها بسیاری از افراد میتوانند در رشتههای هنری نظیر عکاسی، فیلمبرداری، فیلمنامه نویسی و … وارد بازار کار شده و درآمد مناسبی را به دست آورند.
توحیدی تصریح کرد: ما آمادگی داریم تا در سالنهای این نهاد دورههای آموزشی و مهارتی را برگزار کنیم که مجموعه فرهنگی – تربیتی الغدیر میتواند بهترین و مناسبترین فضا برای برگزاری دورههای آموزشی باشد تا در سنین مختلف این برنامههای آموزشی اجرایی شود.
وی گفت: ما آماده امضای تفاهمنامه مشترک همکاری با انجمن سینمای جوان استان اردبیل هستیم تا در این حوزه بتوان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد.
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