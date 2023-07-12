تجلیل از شایستگان تقدیر جایزه کتاب سال در وزارت ارشاد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اهدای جوایز پدیدآورندگان آثار شایسته‌تقدیر و تجلیل از ناشران آثار برگزیده چهلمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شنبه ۲۴ تیر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

این برنامه با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای هیئت علمی، داوران، پدیدآورندگان آثار شایسته تقدیر و ناشران آثار برگزیده و شایسته تقدیر این دوره از جایزه کتاب سال، مدیران و مسئولان فرهنگی کشور و اصحاب قلم، فرهنگ و رسانه برگزار می‌شود.

این برنامه شنبه ۲۴ تیر از ساعت ۱۰ صبح در سالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.