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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۲

شنبه ۲۴ تیر برگزار می‌شود؛

تجلیل از شایستگان تقدیر جایزه کتاب سال در وزارت ارشاد

تجلیل از شایستگان تقدیر جایزه کتاب سال در وزارت ارشاد

آئین اهدای جوایز پدیدآورندگان آثار شایسته‌تقدیر و تجلیل از ناشران آثار برگزیده چهلمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شنبه ۲۴ تیر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اهدای جوایز پدیدآورندگان آثار شایسته‌تقدیر و تجلیل از ناشران آثار برگزیده چهلمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شنبه ۲۴ تیر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

این برنامه با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای هیئت علمی، داوران، پدیدآورندگان آثار شایسته تقدیر و ناشران آثار برگزیده و شایسته تقدیر این دوره از جایزه کتاب سال، مدیران و مسئولان فرهنگی کشور و اصحاب قلم، فرهنگ و رسانه برگزار می‌شود.

این برنامه شنبه ۲۴ تیر از ساعت ۱۰ صبح در سالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5834631

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