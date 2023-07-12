تراکتورسازی ایران آمادگی ایجاد خط مونتاژ در زیمبابوه را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سفر رئیس جمهوری به سه کشور آفریقایی کنیا، اوگاندا و زیمبابوه، هیأتی از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران برای انجام مذاکرات و طی مراحل لازم جهت امضای تفاهم نامه ای بین رؤسای جمهور ایران و این کشورها به منظور انجام تبادلات صنعتی و اقتصادی در حوزه صنعت تراکتور در کشور زیمبابوه حضور دارند.

هیأتی متشکل از مدیران حوزه صادرات تراکتورسازی ایران برای آماده سازی و تهیه متن مشترک به عنوان تفاهم نامه که توسط رؤسای جمهور امضا خواهد شد به زیمبابوه اعزام شده اند.

مصطفی وحید زاده از کارشناسان حوزه ماشین آلات کشاورزی گفت: طرف زیمبابوه ای بیشتر تاکید بر انتقال تکنولوژی و راه اندازی خط تولید دارد که طرف ایران آمادگی کامل برای تحقق این امر را اعلام کرده است. تحقق این امر منوط به همراهی طرف آفریقایی و انجام سرمایه گذاری‌های لازم است.

وی اضافه کرد: در مذاکرات صورت گرفته بین طرف‌های ایرانی و آفریقایی حداقل تأمین ۲۰۰ دستگاه انواع تراکتور از سوی تراکتورسازی ایران طی سال اول مشخصاً مورد تاکید است، سپس راه اندازی خط تولید و ایجاد هاب منطقه، به منظور تأمین تراکتور مورد نیاز تمامی کشورهای این منطقه طی روز گذشته مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و همچنین در این گفت و گوها بر رفع موانع موجود از جمله بحث‌های مالی و تبادلات ارزی، برای تحقق این خواسته‌ها نیز راهکارهای از سوی دو طرف پیشنهاد شده است.

وحیدزاده با اشاره به تاریخچه طولانی سال‌های گذشته مراودات تجاری ایران در این حوزه با زیمبابوه، اوگاندا و کنیا گفت: خوشبختانه نگاه مثبت و استقبالی که کشاورزان این مناطق به تراکتورهای ایرانی دارند زمینه حضور موفق در این کشور و حتی تبدیل کردن این کشور به عنوان هاب و پایگاهی برای صادرات به سایر کشورهای آفریقایی و همجوار زیمبابوه نیز وجود دارد که به این مزیت‌ها باید عضویت زیمبابوه در اتحادیه اقتصادی شرق آفریقا و نبود تعرفه بین کشورهای عضو این اتحادیه را اضافه کرد.

وی در پایان درباره منافع اقتصادی حاصل از به وجود آمدن و محقق شدن این تفاهم نامه گفت: مطمئناً عوائد ارزی حاصل از به وجود آمد مراودت اقتصادی بین ایران و کشورهای آفریقایی، به ویژه در حوزه صنعت ماشین آلات کشاورزی و تراکتور قابل توجه خواهد بود؛ سود و ارزآوری حاصل از صادرات تراکتور به کشورهای آفریقایی نسبت به سایر کشورهای دنیا از جمله کشورهای آسیای و آمریکایی بیشتر است.