به گزارش خبرنگار مهر، فرسودگی زیرساخت‌ها در تأمین انرژی اعم از گاز و برق سبب شده تا کشور در تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز رو به رو باشد. معمولاً از خرداد به واحدهای تولیدی تاکید می‌شود میزان مصرف برق خود را تا یک سوم یا بعضاً ۵۰ درصد کاهش دهند. از این رو طبق جدول زمان بندی شده در روزهایی از هفته شهرک‌های صنعتی با قطعی برق مواجه هستند. این امر تیراژ تولید را کاهش داده و در ساعاتی از شبانه روز واحدهای صنعتی سعی در جبران این کاهش را دارند یا با روش‌هایی دیگر تلاش می‌کنند تا شرایط را به نحو احسن مدیریت کنند.

مصرف انرژی با گرم شدن هوا افزایش یافته و گاهی اوقات خاموشی‌ها زیان‌هایی را به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است. راهکاری که در شرایط فعلی به کار بسته می‌شود تقسیم بندی مصرف برق و انرژی در روزهای پیک مصرف برای واحدهای تولیدی است.

واحدهای تولیدی در حوزه کشاورزی از این قاعده مستثنا نبوده و زیان‌هایی را هم متحمل شدند. یوسف دادگر، یکی از تولیدکنندگان تجهیزات سخت افزاری کشاورزی در این باره گفت: این واحد تولیدی برای حل مشکلات پیش آمده طی سال گذشته و وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر ناشی از قطعی برق به این مجموعه، مدیریت این بحران را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: این واحد تولیدی تجهیزات کشاورزی در طول هفته با ۲ روز قطعی برق مواجه بوده و روزهای شنبه و یکشنبه هر هفته از سوی شرکت برق به عنوان روزهای خاموشی برای این واحد تولیدی تعیین شده است.

وی ادامه داد: تراکتورسازی به عنوان واحد تولیدی که نیاز ۱۰۰ درصد بخش کشاورزی را تأمین می‌کند، چرخ‌های تولیدی نزدیک به ۱۰۰۰ واحد صنعتی را به عنوان تأمین کنندگان قطعات تراکتورسازی می‌چرخاند.

وی اظهار کرد: این مجموعه تولیدی صرفاً در بخش تولید تراکتور سال گذشته به دلیل قطعی برق نتوانست به تعهدات خود به ۴ هزار کشاورز برای تحویل تراکتور عمل کند، در نتیجه خسارت مالی نیز از این محل به جهت پرداخت دیرکرد تحویل بر تراکتورسازی تحمیل و به عبارتی برنامه ریزی تولید ۳۵ هزار تراکتور برای سال گذشته به دلیل قطعی برق محقق نشده و تراکتورسازی ۳۱ هزار دستگاه از برنامه خود را تولید و به بازار و مشتریان تحویل داد.

این فعال حوزه صنعت جا به جایی روزهای کاری و تعطیلات، همچنین راه اندازی یک واحد نیروگاهی کوچک به منظور مدیریت بحران و کاهش خسارات ناشی از قطع برق را راهکارهای برنامه ریزی شده از سوی تراکتور اعلام کرد و گفت: تراکتورسازی به جهت همراهی با مجموعه‌های اجرایی کشور که در حال مدیریت بحران انرژی هستند به جای شنبه روزهای جمعه هر هفته را به عنوان روز کاری در شرکت ریخته گری تراکتورسازی به عنوان یکی از واحدهای پرمصرف برق تغییر داده و همچنین یک واحد نیروگاهی که نزدیک به ۱۵ سال قبل از مدار خارج شده بود با هزینه‌ای معادل ۲ میلیون یورو اورهال و به مدار تولید بازگردانده شده است.

وی خاطرنشان کرد: تراکتورسازی دارای دو نیروگاه با شرایط یاد شده است که با توجه به هزینه سنگین تعمیر و بازگرداندند نیروگاه‌ها به مدار تولید، فعلاً امکان راه اندازی برای نیروگاه دوم وجود ندارد اما در صورت تأمین منابع مالی راه اندازی این نیروگاه نیز غیر ممکن نیست.

این تولیدکننده فعال در بخش تجهیزات کشاورزی در پایان اعلام آمادگی کرد که این مجموعه می‌تواند تجربیات خود را در اختیار سایر واحدهای صنعتی به منظور مدیریت بحران انرژی قرار دهد تا بتوانند با مدیریت شرایط بحران با خسارت‌های کمتر از آن گذر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کشاورزان نسبت به قیمت تجهیزات کشت گلایه مند بوده و عنوان می‌کنند سال‌ها باید در صف انتظار باشند تا بتوانند ماشین آلات کشاورزی را خریداری کنند. تیراژ پایین تراکتور و به روز نبودن فناوری آن سبب شده تا بازار محصولی مانند تراکتور نا به سامان باشد.