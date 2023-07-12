آلودگی بخشی از نخیلات هرمزگان توسط سوسک سرخرطومی حنایی

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام اسدپور بیان داشت: آفت سوسک سرخرطومی حنایی نخستین بار سال ۹۲ در نخلستانهای شهرستانهای پارسیان و بستک مشاهده شد و اکنون بخش زیادی از نخیلات استان را آلوده کرده است.
وی اظهار کرد: شناسایی و امحای نخلهای آلوده، مبارزه شیمیایی و ممنوعیت ورود پاجوش و نهال از مناطق آلوده از مهمترین اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از گسترش این آفت خطرناک در نخلستانهای استان است.
اسدپور عنوان کرد: آفت سرخرطومی حنایی نوعی سوسک جونده به رنگ قرمز مایل به حنایی و قهوهای تیره است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان خاطرنشان کرد: این حشره با ایجاد تونل در درخت خرما و تغذیه از پنیر نخل موجب خشک شدن درخت میشود.
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