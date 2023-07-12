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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۴

پیکر «مهدی ابراهیمیان» در اصفهان تشییع و خاکسپاری شد

پیکر «مهدی ابراهیمیان» در اصفهان تشییع و خاکسپاری شد

اصفهان - پیکر هنرمند فقید مهدی ابراهیمیان طراح داخلی هتل عباسی به همت حوزه هنری اصفهان امروز صبح در خانه هنرمندان اصفهان تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مهندس مهدی ابراهیمیان طراح داخلی مهمانسرای عباسی اصفهان، امروز از مقابل خانه هنرمندان اصفهان با حضور جمعی از هنرمندان و هنردوستان اصفهانی تشییع شد.

در پی درگذشت مهندس مهدی ابراهیمیان به علت کهولت سن، پیکر این هنرمند برجسته ایرانی، چهارشنبه ۲۱ تیرماه از خانه هنرمندان اصفهان به سوی قطعه هنرمندان و نام آوران باغ رضوان تشییع شد.

این هنرمند معمار روز دوشنبه ۲۰ تیرماه براثر کهولت سن در منزل شخصی خود در تهران دار فانی را وداع گفت و پس از انتقال پیکر این هنرمند از تهران به اصفهان، پیکر این هنرمند در آرامستان باغ رضوان اصفهان در کنار دیگر هنرمندان اصفهانی آرام گرفت.

مهدی ابراهیمیان در سال ۱۳۴۵ با بیش از ۲۰۰ هنرمند ایرانی کار مرمت و طراحی فضای داخلی مهمانسرای عباسی را به شکل کنونی در مدت ۱۶ ماه به سرانجام رساند.

کد مطلب 5834753

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