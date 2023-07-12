به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی وزیر کشور در نشست تخصصی عفاف و حجاب ویژه مدیران استان‌ها و حراست دستگاه‌های اجرایی گفت: ما باید به فرهنگ اصیل و پر افتخار انسان ساز و متعالی خودمان که برگرفته از اسلام ناب است و امروز در قالب قوانین مترقی خود را نشان می‌دهد؛ عمل کنیم.

وی گفت: از حرف‌های افراد درون تهی نترسید و به خاطر حرف‌های آنها منفعل نشوید. ما به زنان کشورمان افتخار می‌کنیم آنها در اوج اقتدار و عفت، فهم و شعور هستند. جامعه زنان در خیلی از کشورها کاری به سیاست ندارند ولی زنان کشور ما سیاسی‌ترین زنان دنیا هستند. چون آنها به عفاف و حجاب معتقدند و به آن عمل می‌کنند آنها ذهن و روحشان را برای پرداختن به مسائلی که در دنیا مهم است، آماده می‌کنند.

وحیدی ادامه داد: ما باید این نشست را به گام و تحرک جدید تبدیل کنیم. اشکالاتی که در شهر تهران است، باید جبران شود. این اشکالات باید در ادارات و در فضاهایی که متعلق به ادارات است نیز باید برطرف شود. فضاهای تحت اشراف دستگاه‌های دولتی مجاز به عدم رعایت این مسئله نیستند. اگر رعایت نکردند تذکر می‌گیرند اگر جبران نشد باید آن مدیر عوض شود.