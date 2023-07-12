کشف بیش از ۴ میلیون واحد انواع ارز توسط پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی در تشریح عملکرد سه ماهه پلیس امنیت اقتصادی با تاکید بر اینکه تمرکز ما در سال جاری بر روی مبارزه با قاچاق سازمان یافته و کلان بوده و در این حوزه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد پیشرفت ۶۲ درصدی بوده ایم، اظهار داشت: در سه ماهه سال جاری شاهد افزایش ۸۷ درصدی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برخورد با قاچاق سازمان یافته بوده ایم.

وی با اشاره به اینکه در پلیس گمرک بیشترین پرونده‌های سازمان یافته در حوزه مقابله با فراورده‌های نفتی است، عنوان داشت: در حوزه پلیس گمرک به خصوص در دو گمرک شهید رجایی و دوغارون رشد ۳۳ درصدی پرونده‌های تشکیل داده شده در حوزه مقابله با قاچاق سازمان یافته را داشته ایم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تشریح عملکرد پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: در پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی در سه ماهه امسال شاهد رشد ۱۴ درصدی بوده ایم.

سردار رحیمی افزود: اشاره به اینکه مرکز عملیات پلیس در سه ماهه سال جاری در مجمع به ۲۹ پرونده کلان اقتصادی رسیدگی کرده است که در این حوزه شاهد رشد ۱۰۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه آن هستیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تشریح ارزش ریالی کشفیات این پلیس بیان داشت: در سه ماهه سال جاری در مجموع شاهد رشد ۲۳ درصدی ارزش ریالی پرونده‌های کشف شده پلیس امنیت اقتصادی هستیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اجرای ۹ مرحله طرح هدفمند در سه ماهه سال جاری عنوان داشت: با اجرای این طرح‌ها ۲۱۹۷ دستگاه خودروی حامل بار قاچاق توقیف و سه هزار و ۴۷۲ متهم دستگیر و ۳۵۰۶ فقره پرونده تشکیل شد.

وی افزود: با اجرای بی در بی طرح‌های سراسری، منطقه‌ای، استانی و.. در حوزه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت کالای گمرکی، سوخت، دخانی، ترانزیتی، کالای ممنوعه، دام زنده، گندم و آرد و … کشفیات ما در مقایسه با سه ماهه سال قبل از ۱۳ تا ۲۴۰۰ درصد افزایش داشته است.

سردار رحیمی با اشاره به اجرای طرح برخورد با خودروهای تند رو حمل کالای قاچاق معروف به خودروهای شوتی گفت: در این طرح ۶۰۸ خودرو معروف به خودروی شوتی حامل فراورده‌های سوختی، دام زنده و… توقیف و بیش از دو میلیارد و ۲۹۳ میلیون تومان کالای قاچاق کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت مبارزه با قاچاق اقلام ممنوعه، عنوان داشت: در این طرح ۶۸۹ خودرو حامل کالای قاچاق ممنوع از جمله سلاح، مشروبات فرآورده‌های نفتی، تجهیزات ماهواره‌ای و … توقیف شد.

وی با اشاره به اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت کالای گمرکی، دخانی و ترانزیتی بیان داشت: در این طرح ۵۶۶ خودرو توقیف و کشفیات این طرح بیش از سه میلیارد و ۵۹۳ برآورد شد.

سردار رحیمی در تشریح اقدامات پلیس گمرک در سه ماهه سال جاری گفت: در این حوزه شاهد افزایش ۲۱ درصدی کنترل و بررسی محموله های گمرکی نسبت به دوره مشابه سال قبل هستیم.

وی افزود: در سه ماهه سال جاری شاهد رشد ۶۴ درصدی پرونده‌های کلان بالای ۱۰ میلیارد تومانی و رشد ۱۵۰ درصدی کالای کشف شده در حوزه پلیس گمرک هستیم.

سردار رحیمی با اشاره به اجرای طرح مبارزه با اخلال گران بازار سکه و ارز بیان داشت: در این طرح ۲۴ متهم دستگیر و نزدیک چهار میلیون و ۲۰۰ واحد انواع ارز و همچنین مقدار ۷۰ هزار دلار ارز تقلبی کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در راستای تأمین امنیت اقتصادی مردم با تمام توان و با اعتقاد ایستاده ایم و روز به روز عرصه را بر مجرمان و مفسدان اقتصادی تنگ‌تر خواهیم کرد.