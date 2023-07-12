رویداد ملی «تا ثریا» در استان مرکزی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای حمایت از نخبگان و مجموعه‌های دانش‌بنیان تاکنون ۱۷ رویداد از سلسله رویدادهای ملی تا ثریا را در سطح کشور برگزار شده است.

نشست این رویداد در دو بخش برنامه‌ریزی شده که بخش اول ارائه نیازهای فناورانه اولویت‌دار (ریورس پیچ) بوده و بخش دوم ارائه محصولات فناورانه (دمودی) است که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان انجام می‌شود.

در کنار این نشست، جلسات «تجارت با تجارت» یا «B۲B» نیز انجام می‌شود.

رویداد ملی تا ثریا چهارشنبه ۲۷ تیر در سالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی با حضور استاندار، فناوران، صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران در استان مرکزی برگزار می‌شود.