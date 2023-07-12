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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۵۹

کدام خودروسازان باید گواهی اسقاط ارائه کنند؟

کدام خودروسازان باید گواهی اسقاط ارائه کنند؟

رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: همه تولیدکنندگان خودروهای سواری با عمق داخلی‌سازی کمتر از ۴۰ درصد اجازه واریز وجه ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور (ایدرو)، مهران سالاریه اظهار داشت: بر اساس اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تولیدکنندگان خودروهای سواری با عمق داخلی‌سازی کمتر از ۴۰ درصد مجاز به پرداخت عوارض ریالی معادل ۱.۵ درصد مبلغ فروش هر دستگاه خودرو نیستند.

وی گفت: این دسته از تولیدکنندگان باید نسبت به تهیه گواهی اسقاط برای محصولاتشان جهت شماره‌گذاری اقدام کنند.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تصریح‌کرد: این تولیدکنندگان باید نسبت به ثبت‌نام و ایجاد حساب کاربری در سامانه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به نشانی NNHK.ir اقدام و فرآیند مشخص شده را مطابق قانون برای دریافت مجوز شماره‌گذاری محصولاتشان را طی کنند.

کد مطلب 5834852
سمیه رسولی

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