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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۴۴

سردار جاویدان خبر داد

کشف ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان

کشف ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده به قاچاق سوخت و کشف ۵۵۰ عدد انواع مخازن حاوی ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در عملیات مشترک انتظامی و دریابانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: در پی نارضایتی‌های مردمی از انجام قاچاق سوخت و ایراد خسارت مالی و جانی برای شهروندان و مردم منطقه از سوی قاچاقچیان در برخی از مناطق شرقی استان، در این راستا در اجرای مطالبه مردمی و مسئولان استانی، بامداد امروز طرح ضربتی پاکسازی بصورت مشترک و قاطعانه توسط یگانهای انتظامی و دریابانی استان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح ضربتی ۵۵۰ عدد انواع مخازن سوخت به میزان ۳۰۰ هزار لیتر، ۸۰ دستگاه موتورپمپ مکش سوخت جمع آوری، ۵ دستگاه وانت نیسان حامل سوخت، ۵ دستگاه موتورسیکلت سرقتی و غیر مجاز کشف و ۵۰ کیلو متر لوله انتقال سوخت از مخازن به سواحل تخریب و تعداد ۱۵۰ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز دستگیر شدند.

این مقام ارشد انتظامی استان با بیان اینکه قاچاقچیان با آتش زدن تعدادی بدنه قایق مستعمل قصد جلوگیری و اخلال در اجرای مأموریت داشتند، اظهار داشت: با تلاش مأموران مسیر پاکسازی و مأموریت با موفقیت کامل و بدون هیچ گونه خسارت جانی و مالی پایان یافت.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ضمن قدردانی از حمایت و همکاری استاندار، دستگاه قضائی، فرماندار میناب، مسئولان سازمان حمل و نقل جاده‌ای و همکاری خوب مردم با پلیس در اجرای موفق این طرح، از عموم شهروندان و مردم فهیم و قدرشناس استان خواست، در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر در اسرع وقت از طریق سامانه تلفنی مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

کد مطلب 5834890

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