کشف ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: در پی نارضایتی‌های مردمی از انجام قاچاق سوخت و ایراد خسارت مالی و جانی برای شهروندان و مردم منطقه از سوی قاچاقچیان در برخی از مناطق شرقی استان، در این راستا در اجرای مطالبه مردمی و مسئولان استانی، بامداد امروز طرح ضربتی پاکسازی بصورت مشترک و قاطعانه توسط یگانهای انتظامی و دریابانی استان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح ضربتی ۵۵۰ عدد انواع مخازن سوخت به میزان ۳۰۰ هزار لیتر، ۸۰ دستگاه موتورپمپ مکش سوخت جمع آوری، ۵ دستگاه وانت نیسان حامل سوخت، ۵ دستگاه موتورسیکلت سرقتی و غیر مجاز کشف و ۵۰ کیلو متر لوله انتقال سوخت از مخازن به سواحل تخریب و تعداد ۱۵۰ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز دستگیر شدند.

این مقام ارشد انتظامی استان با بیان اینکه قاچاقچیان با آتش زدن تعدادی بدنه قایق مستعمل قصد جلوگیری و اخلال در اجرای مأموریت داشتند، اظهار داشت: با تلاش مأموران مسیر پاکسازی و مأموریت با موفقیت کامل و بدون هیچ گونه خسارت جانی و مالی پایان یافت.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ضمن قدردانی از حمایت و همکاری استاندار، دستگاه قضائی، فرماندار میناب، مسئولان سازمان حمل و نقل جاده‌ای و همکاری خوب مردم با پلیس در اجرای موفق این طرح، از عموم شهروندان و مردم فهیم و قدرشناس استان خواست، در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر در اسرع وقت از طریق سامانه تلفنی مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.