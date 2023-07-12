به گزارش خبرنگار مهر، محمد طیب صحرایی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهرستان روانسر که با حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، نماینده مردم روانسر در مجلس شورای اسلامی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، اظهار کرد: بنای دولت بر خدمتگزاری بیش از پیش به مردم است که در همین راستا امروز یکی از مطالبات دیرینه مردم شهرستان روانسر محقق شد.

وی با اشاره به اینکه توجه به ارائه خدمات در تمامی شهرستان‌های استان کرمانشاه مورد توجه قرار گرفته، افزود: سال گذشته به‌دلیل پوشش گاز و بهرمندی از سوخت دائم در شهرستان روانسر جشن سبز شدن برگزار شد و امروز نیز در حوزه سلامت شاهد افتتاح پروژه‌های درمانی که یکی از نیازهای جدی مردم بوده هستیم.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: رفع مشکلات مردم مهمترین هدف مسئولان بوده و افتتاح بیمارستان روانسر که ناشی از برکات انقلاب اسلامی است نوید بخش اقدامات بزرگ‌تر برای توسعه این شهرستان خواهد بود.

صحرایی خاطر نشان کرد: طی ۲ هفته گذشته که مرز شوشمی پس از سال‌ها و با پیگیری‌های فراوان بازگشایی شد باعث افزایش تعاملات بیشتر با کشور عراق خواهد شد اما باید از این موقعیت پیش آمده استفاده کرد و با تعاملات پیش آمده در راستای افتتاح و راه اندازی بیمارستان روانسر به رونق و توسعه توریسم درمانی کمک کرد.

وی در پایان عنوان کرد: همه ما با توجه به ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی که در استان وجود دارد موظف بوده و باید برای ارتقا این فرصت‌ها به عنوان سرمایه‌های استان تلاش کنیم.