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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۲۰

بن فرحان سند پیوستن عربستان را به پیمان مودت امضا کرد

بن فرحان سند پیوستن عربستان را به پیمان مودت امضا کرد

فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان، سند پیوستن این کشور به پیمان مودت و همکاری جنوب شرقی آسیا را امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سعودی واس گزارش داد که فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان، سند پیوستن این کشور به پیمان مودت و همکاری جنوب شرقی آسیا(آس سه آن) را امضا کرد.

خبرگزاری عربستان اعلام کرد: بنا بر دستورات سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، و محمد بن سلمان ولیعهد و نخست وزیر این کشور، فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان، برای تداوم پل ارتباطی با همه کشورهای جهان و هماهنگی مشترک با همه طرفها، امروز سند پیوستن این کشور به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرق آسیا (TAC) را امضا کرد.

این سند به دعوت وزیر امور خارجه اندونزی، رئیس فعلی نشست وزرای کشورهای اتحادیه جنوب شرق آسیا، در جاکارتا، پایتخت اندونزی امضا شد.

طبق این بیانیه، پیوستن عربستان به این پیمان در راستای تاکید بر روابط نزدیک با کشورهای شرق آسیا در زمینه های مختلف و در راستای تحقق امنیت و صلح بین المللی است.

عربستان سعودی پنجاه و یکمین کشوری است که به پیمان دوستی و همکاری گروه آ سه آن موسوم به تاک (TAC) ملحق شده است.

کد مطلب 5834958

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