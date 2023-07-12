به گزارش خبرنگار مهر، حمید فضایلی عصر چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه در پارسآباد اظهار کرد: سدسازی کشورهای بالادست به ویژه ترکیه از طریق دیپلماسی آب به همت وزارت نیرو و وزارت علوم خارجه در حال پیگیری است و در این زمینه اقدامات مؤثر کشورمان را شاهد هستیم.
وی به نوسانات آورد رودخانه ارس و تأثیرگذاری آن در شبکه مغان را یادآور شد و تصریح کرد: این نوسانات دغدغهها و نگرانیهایی را به وجود آورده بود که در قالب پروتکل مشترک با جمهوری آذربایجان و استانهای بالادست سعی داریم تا این دغدغهها و نگرانیها را کاهش دهیم.
معاون حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای اردبیل گفت: شبکه مغان بیش از ۵۰ سال قدمت دارد و تأسیسات و فعالیت آن در جریان حقابه تعیین شده بسیار مهم و اساسی است و ما سال گذشته در قالب ۱۱۵ صفحه گزارش محرمانه که به مسئولان کشوری و استانی آخرین وضعیت رود ارس را تبیین و تشریح کردیم.
فضایلی از شکلگیری اکیپ مشترک پایش کمی رودخانه ارس خبر داد و افزود: بعد از ۲۸ سال این پایش مورد توجه قرار گرفته تا آورد رود ارس و بهرهبرداری استانهای بالادست آذربایجان غربی و شرقی مورد توجه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در این پایش به صورت مستمر برداشتهای غیرمجاز مورد توجه قرار گرفته و سعی بر این است تا جلوی برداشتهای غیرمجاز گرفته شود.
فضایلی به خشکسالیهای مستمر در حوزه آبریز ارس اشاره کرد و ادامه داد: ورودی سد ارس زمانی ۶ میلیارد متر مکعب بود که در حال حاضر به کمتر از ۲ میلیارد و ۳۰۰ متر مکعب رسیده که دلیل اصلی آن تداوم خشکسالی در سالهای اخیر است.
وی به شبکه خداآفرین و برداشت سهم مغان از این شبکه را یادآور شد و اضافه کرد: در حال حاضر ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون متر مکعب ذخیره این شبکه است که برای اراضی پایاب آن به مساحت هفت هزار هکتار ۴۰ میلیون متر مکعب آب توزیع میشود که راندمان آبیاری در این اراضی بسیار بالا است.
فضایلی بیان کرد: با استفاده از کانالهای بتنی و آبیاری مدرن این اراضی نسبت به شبکه آبیاری مغان از وضعیت مطلوبی برخوردار است و به راحتی میتوان در این حوزه بهرهبرداریها را به شکل مناسب انجام داد.
وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در نقطه مقابل شبکه آبیاری مغان که ۷۰ هزار هکتار اراضی را شامل میشود با بیش از ۸۰۰ میلیون متر مکعب آبیاری سنتی انجام میشود که سعی در اصلاح این فرآیندها داریم.
آمادگی آب منطقهای برای ثبت تالاب میل مغان
معاون حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای اردبیل به ثبت تالاب میل مغان با همکاری محیط زیست اشاره کرد و گفت: بحثهای فنی در این حوزه به اتمام رسیده و تنها برخی مشکلات حقوقی باقی مانده که آب منطقهای استان آمادگی ثبت این تالاب را در کنوانسیونهای جهانی و بینالمللی دارد.
فضایلی تصریح کرد: ما تفاهم نامهای را با محیط زیست به امضا رساندیم تا به محض ثبت تالاب میل مغان، شرایط مطلوبی را در این حوزه و بهرهبرداری آن فراهم کنیم.
وی در مورد کشت دوم در مغان به رغم اجرای پروژه الگوی کشت در اراضی حاصلخیز منطقه مغان افزود: ما هشدارهای لازم را قبل از آغاز فصل زراعی گذشته از طریق جهاد کشاورزی به اطلاع زارعین رساندهایم تا ممنوعیت کشت دوم را مورد توجه قرار دهند.
فضایلی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم خشکسالی الگوی کشت در این اراضی بسیار مهم و ضروری است و ما سعی میکنیم با همراهی جهاد کشاورزی در این حوزه ورود پیدا کنیم.
وی اضافه کرد: امسال کشت دوم نسبت به سال گذشته که بیش از هشت هزار هکتار بوده، به رقم ناچیزی رسیده که این نتیجه همکاری مشترک جهاد کشاورزی با آب منطقهای است.
فضایلی بیان کرد: برای تعداد محدودی که الگوی کشت دوم را رعایت نکردند پرونده قضائی تشکیل شده تا برخورد جدی با متخلفان انجام شود.
وی از جهاد کشاورزی خواست تا به جای اقدامات روی کاغذ، بیشتر به صورت میدانی و عملیاتی الگوی کشت را در مزارع پیاده کرده و زمینه کشت و زرع مناسب را فراهم کند.
معاون حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای اردبیل ادامه داد: در سایه مدیریت الگوی کشت ۵۰ درصد کشت و زرع در پاییز و ۵۰ درصد به صورت بهاره انجام میشود که امیدواریم کشاورزان کشت و زرع خود را به سمت کشت پاییزه هدایت کنند.
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