به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، پس از تصویب طرح ملی جذب و بهکارگیری محققان پسادکتری در بیست و هشتمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، آییننامه جذب و بهکارگیری محققان پسادکتری در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تدوین و در کمیسیون دائمی شورا تصویب و ابلاغ شد.
در این آییننامه، چهار نوع دوره پسادکتری پیشبینی شده است که متقاضیان متناسب با نیاز و علاقهمندی خود میتوانند دوره پسادکتری را در دانشگاهها و مراکز پژوهشی یا واحدهای صنعتی و مراکز فناوری واجد شرایط بگذرانند. انواع دوره پسادکتری شامل «تحقیقات بنیادی»، «تحقیقات کاربردی»، «فناوری» و «صنعتی» می شود. متقاضیان دوره پسادکترا صرفا میتوانند برای یکی از انواع پسادکترا مندرج در آییننامه اقدام کنند و امکان ارسال همزمان در انواع مختلف پسا وجود ندارد.
بهمنظور تقویت همکاریها و نیز استفاده از ظرفیتها و زیرساختهای کشور، اجرای دوره پسادکتری نوع تحقیقاتی بنیادی موضوع بند ۳-۱ از ماده ۳ آییننامه جذب و بهکارگیری محققان پسادکتری، بهصورت مشترک بین دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران انجام میگیرد.
متقاضیان دوره پسادکتری تحقیقات بنیادی، میتوانند با مراجعه به این سامانه (بخش قوانین و آییننامهها)، ابتدا آییننامه جذب و بهکارگیری محققان پسادکتری کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را مطالعه کرده و در صورت داشتن شرایط مندرج در آییننامه، نسبت به ثبتنام و تکمیل فرایند درخواست و ارسال مدارک و مستندات لازم، درخواست خود را ارسال نهایی کنند.
بازه زمانی فراخوان از ۲۴ تیر تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ بوده و درخواستهایی که در مدت ارسال نهایی نشوند، ورودشان در فرایند بررسی امکانپذیر نیست.
متقاضیان دوره پسادکتری تحقیقات بنیادی باید دارای مدرک دکتری تخصصی (PhD) از دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مورد تأیید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای مقالات علمی - پژوهشی منتشر شده در نشریات معتبر باشند. همچنین نباید بیش از چهار سال از تاریخ فارغالتحصیلی دوره دکتری آنها گذشته باشد.
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