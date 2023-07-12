به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سومین اجلاس وزرای ارتباطات کشورهای اکو گفت: میتوانیم به سکوها و پلتفرمهای مشترک بین کشورها فکر کنیم تا از خدمات مشترک استفاده کنیم.
وی افزود: ایران ظرفیتهای بسیار خوبی دارد و میتواند پل دیجیتال بین کشورهای منطقه از شمال و جنوب و شرق و غرب باشد. همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه ای که دارد میتواند نقش هاب را برای ترانزیت ایجاد کند.
زارع پور در ادامه گفت: ایران در حوزه خدمات و سرویسهای دیجیتال هم ظرفیتهای بسیار خوبی دارد و امیدواریم با همکاریهای مشترک بتوانیم خدمات با کیفیت و پرسرعت برای کشورها فراهم کنیم.
وی با اشاره به اینکه جلسه اصلی اکو فردا صبح برگزار میشود، تصریح کرد: نشست سیاسی در مورد آینده دیجیتال منطقه برگزار میشود و برای آشنایی بیشتر نمایشگاهی برگزار کردیم. نشستهای تخصصی هم با بخش خصوصی در اولین روز اجلاس برگزار شد و این نشستها در مورد این موضوع بود که آینده دیجیتال منطقه اکو و کشورهای اکو به چه سمتی باید پیش رود.
زارع پور ادامه داد: ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش کلیدی در آینده ما دارد و کسی نمیتواند آینده بدون ابزارهای فناورانه و دیجیتال را تصور کند. در آینده نزدیک این وابستگی به ابزارهای دیجیتال بیشتر میشود و فناوریهای جدید شامل هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، آینده حکمرانی پلتفرمها خواهد شد و برای زندگی بشر تصمیم میگیرند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی باید در فضای مجازی آینده سهم داشته باشیم اگر سهمی نداشته باشیم نمیتوانیم حقوق شهروندی را حفظ کنیم بنابراین فضای مجازی آینده باید چند قطبی باشد و همه کشورها در آن نقش داشته باشند به همین منظور کشورهای عضو اکو و کشورهای مختلفی که امروز حضور دارند باید دست به دست هم دهند و یکی شویم تا در تصمیم گیری آینده نقش داشته باشیم.
زارع پور در ادامه به هدف برگزاری نشست دو روزه اشاره کردو گفت: این نشست دو روزه فرصتی است که ظرفیت و دغدغههای هم رابشناسیم و برای رسیدن به هدف یعنی مشارکت فعال در فضای مجازی آینده اول باید ظرفیت خودمان را بشناسیم.
وی افزود: علاوه بر همکاریهای مشترک کشورهای عضو اکو، آمادگی همکاری با کشورهای مختلف از جمله روسیه هستیم.
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