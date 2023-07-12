به گزارش خبرنگار مهر، قباد محمدی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهرستان روانسر که با حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، استاندار کرمانشاه و نماینده مردم روانسر در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان روانسر با بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت فاقد بیمارستان بود و مردم برای انجام کوچک‌ترین جراحی‌ها باید به بیمارستان‌های همجوار مراجعه می‌کردند اما بالاخره این بیمارستان به عنوان آرزوی دیرینه مردم این شهرستان افتتاح شد.

وی با بیان اینکه احداث بیمارستان شهرستان روانسر یک دغدغه پیگیری شده بود که به ثمر نشست، تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده ابتدا قرار بود که تا زمان آماده سازی پروژه اصلی برای رفع نیاز مردم بیمارستان صحرایی بنا شود اما با مخالف وزیر بهداشت به دلیل شانیت مردم رو به رو شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به اینکه پروژه اصلی بیمارستان روانسر زمان بر بود پس از مخالفت وزیر بهداشت مساعدت‌های لازم ابتدا برای بیمارستان ۶۴ تختخوابی و سپس برای ساخت این بیمارستان ۳۲ تختخوابی صورت گرفت چراکه بیمارستان ۶۴ تختخوابی زمان بیشتری برای ساخت نیاز داشت.

محمدی خاطر نشان کرد: در واقع ساخت بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهرستان روانسر طرح توسعه‌ای از بیمارستان اصلی بود که از مهر ماه ۱۴۰۱ طی ۹ ماه و با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال انجام گرفت و بیشترین هزینه این بیمارستان صرف تجهیزات شد.

وی ادامه داد: اعتبارات لازم برای تکمیل و تجهیز بیمارستان ۳۲ تختخوابی روانسر با همکاری بسیاری انجام گرفت که از مجموع مبلغ صرف شده ۱.۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات در اختیار نمایندگان، ۵۰۰ میلیون تومان توسط خیرین و مابقی ۲۸ میلیارد تومان از اعتبارات علوم پزشکی تأمین شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه عنوان کرد: با توجه به اینکه راه اندازی بیمارستان اصلی روانسر نیازمند حضور متخصصین درمانی است، به منظور اسکان و ماندگاری آنها طرح احداث هشت واحد محل اسکان در کنار بیمارستان ۳۲ تختخوابی در دستور کار قرار گرفته است.

محمدی در پایان به اجرای بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه‌های درمانی اورامانات یاد کرد و مطرح کرد: طی یکسال گذشته بر اساس لزوم ارائه خدمات در دولت سیزدهم پروژه‌های عمرانی حوزه درمان به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان در دستور کار بود که تعدادی از آنها افتتاح و مابقی در دست اجرا هستند.