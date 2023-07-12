سریال «حیثیت گمشده» آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، داستان «حیثیت گمشده» را احمد سلگی به نگارش درآورده است و محمدرضا منصوری تهیه کننده این اثر است.

این سریال در ژانر درام و خانوادگی تولید شده و محمد حسین مهدویان به عنوان طراح و مشاور کارگردان در این پروژه همکاری داشته است. «حیثیت گمشده»، با شعار «زخمی عمیق‌تر از انزوا» ضمن مرور برخی آسیب‌های اجتماعی، داستان یک تردید را به شکلی متفاوت، روایت می‌کند و جمعه هر هفته ساعت ۸ صبح منتشر خواهد شد.

در این سریال مهدی حسینی‌نیا، بهاره افشاری، مهدی زمین‌پرداز، الناز حبیبی، امیر نوروزی، بهزاد خلج و ستاره پسیانی، رحمان باقریان، نادر فلاح، آرش فلاحت‌پیشه، اشکان دلاوری، روزبه رئوفی، لویی سیفی، عباس شجاع، وحید عبدالمجیدی، جواد پورحیدری، سحر لطفی، مرضیه بدرقه، عباس قلی‌زاده، عماد درویشی، ابراهیم طلعتی‌نژاد، محمد مهدی نظری به هنرمندی پرداخته‌اند.

سایر عوامل این سریال عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: سامان لطفیان، تدوین: حسین جمشیدی گوهری، موسیقی: مسعود سخاوت دوست، طراحی و ترکیب صدا: مهرشاد ملکوتی، مدیر صدابرداری: امین میرشکاری، طراح صحنه: امیرحسین حداد، طراح لباس: امیر ملک پور، طراح گریم: شهرام خلج و ... .