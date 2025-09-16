  1. هنر
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱

عباس جمشیدی‌فر دادستان «کوری» شد

عباس جمشیدی‌فر به جمع بازیگران سریال «کوری» ساخته سجاد پهلوان‌زاده پیوست. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، «کوری» روایتگر درامی ملتهب است که عباس جمشیدی‌فر در نقش دادستان در این سریال به ایفای نقش می پردازد.

پیش از این مریلا زارعی، امیر جعفری، سارا بهرامی و محسن قصابیان به عنوان بازیگران نقش‌های اصلی سریال «کوری» معرفی شده‌اند.

«کوری» به کارگردانی سجاد پهلوان زاده، تهیه‌کنندگی کاظم دانشی و نویسندگی امیر ابیلی برای پخش از فیلم‌نت در حال فیلمبرداری است‌.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: «و عدالت برای همه …!»

برخی از عوامل سریال عبارتند از مدیر فیلمبرداری: سعید براتی، طراح صحنه: امیر زاغری، مدیر صدابرداری: مهدی ابراهیم‌زاده، طراح گریم: محمود دهقانی، طراح لباس: زهرا صمدی، مدیر تولید: مینا سنگ‌سفیدی، دستیار کارگردان و مدیر برنامه‌ریزی: راما هاشمی، بازیگردان: علی صلاحی، منشی صحنه: گل کوشان، مدیران تدارکات: اکبر مهری و امیر جعفری، عکس: مجید طالبی.

عطیه موذن

