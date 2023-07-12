به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «جو بایدن» رییس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: کشورهای عضو گروه- ۷ توافق کردند که به اوکراین برای ایجاد یک سیستم دفاعی قوی در زمین، هوا و دریا کمک کنند.

رییس جمهور آمریکا که برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو ناتو در پایتخت کشور لیتوانی به سر می برد، در سخنان خود وعده داد: فرایند پیوستن اوکراین به ناتو در حال پیشرفت است!

«جو بایدن» در ادامه افزود: سران ناتو توافق کردند که اوکراین پس از جنگ به عضویت ناتو درمی آید.

«جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید ساعاتی پیش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «سی ان ان» اعلام کرد: در حالیکه «جو بایدن» رئیس‌ جمهور آمریکا در دیدار با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌ جمهور اوکراین در نشست ناتو در لیتوانی «صادق» خواهد بود، اما پس از ابراز نارضایتی کی یف از وضعیت عضویت این کشور در ناتو، قصد دارد (در دیدار امروز میان بایدن و زلنسکی) «با دقت» به حرف های زلنسکی گوش کند.

«جیک سالیوان» در این باره گفت که اگر اوکراین اکنون به ناتو بپیوندد، این ائتلاف با روسیه در جنگ وارد می شود.

این مقام آمریکا در این باره ادامه داد: پیام روز گذشته ائتلاف این بود که ما مشتاقانه منتظر آینده ای با اوکراین در ناتو هستیم. ما با اوکراین در مسیر ناتو کار خواهیم کرد.