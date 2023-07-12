به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، «چارقد» اولین اثری است که در ژانر میان رشته‌ای تله رادیو تئاتر به قیام مسجد گوهرشاد می‌پردازد. در تولید این اثر تلاش شده است تا تمامی ابعاد تخصصی مورد توجه قرار گیرد و برای نخستین بار ژانر جدیدی را به عنوان تله رادیو تئاتر به مخاطبان معرفی کند.

«چارقد» به تهیه کنندگی فرزام محبی و کارگردانی میلاد جباری مولانا ساخته شده است و از امشب ۲۱ تیرماه، ساعت ۱۹ ازآنتن شبکه تلویزیونی چهار پخش می‌شود.

سایر عوامل عبارتند از؛ دستیار کارگردان: محسن جواهری، نویسندگی محمد احمدزاده هروی، بازنویس و دراماتورژ: میلاد جباری مولانا، بازیگری: مسعود نیازی، شیما جان قربان، مرضیه آقاسی، محمود کامشگران، شهرزاد خوش قامت عزیز، علیرضا بهجتی کلوچه، علیرضا ثابتی، عرفان زارعی، زهرا عرب، فرشاد قره داغی، حمیده خلدی، پارسا پیراسته، ابوالفضل ذوالفقاری، نیره قریب، سمیرا مقدم، نیلوفر سیاری، سمیه فراهانی، فاطمه خسروی، بازیگر خردسال: باران هاشمی، مدیر تولید: حمیده خلدی، دستیار تولید: فاطمه خسروی، منشی صحنه: مریم شیرزاد تصویربردار: مجید کوهی، دستیار تصویربرداری: علی اکبر آشنا، صدابرداری: امیرحسین سعیدی ف دستیارصدابرداری: مهیار عبدالهی دیزج چراغی، طراح گریم: عاطفه رضایی، مجری گریم: عاطفه رضایی، مجید آریان پوربرنامه ریز: ساجده نیک صفت، تدوین و تیتراژ: تورج قربانی مقدم عکاس: صفا اسدیان، تیزر: ساجده نیک صفت، تایپوگرافی: احسان پیرولیان، فضای مجازی: فاطمه خسروی و، تدارکات: ملیحه حسن زاده درسن آبادی.