به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرداخت الکترونیک پاسارگاد، دهمین دوره جشنواره برند محبوب روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار شد. این جشنواره بر اساس اهمیت بخشیدن به خواست و نقطه نظرات مصرفکنندگان، هرساله با نظرسنجی گسترده مردمی به معرفی برندهای محبوب از نگاه مخاطبان میپردازد.
نظرسنجی این دوره از جشنواره برند محبوب طی ۲ ماه بستری برای ثبت نظرات مصرفکنندگان ایجاد کرد تا با جمعبندی آرا و رتبهبندی برندها در هر گروه، ارزیابی قابل اعتماد از طیف وسیع برندهای ایرانی در گروههای مختلف کالا و خدمات صورت گیرد. ماحصل این نظرسنجی، پرداخت الکترونیک پاسارگاد را برای دومین سال متوالی، در دو بخش پایانههای فروشگاهی و اپلیکیشنهای پرداخت (پیپاد) برند محبوب مصرفکنندگان معرفی کرد و این شرکت جایزه خود را از دست مصرفکنندگان دریافت کرد.
جشنواره برند محبوب علاوه بر کمک به ارتقا جایگاه هر برند، بستر قابل اعتمادی برای شناخت مصرفکنندگان از برندهای ایرانی فعال ایجاد کرده است.
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