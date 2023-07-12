همایش بزرگ « عفاف و حجاب» در مازندران برگزار شد

مجیدرضا شعبانی مسئول سازمان بسیج کارمندان و ادارات سپاه کربلا در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری همایش بزرگ عفاف و حجاب بانوان شاغل ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان همزمان با روز ملی عفاف و حجاب خبر داد و افزود: این همایش به مناسبت روز ملی عفاف حجاب و با همت سازمان بسیج ادارات سپاه کربلا برگزار شد.

وی افزود: این همایش با حضور کارمندان و بانوان بسیجی با هدف الگوسازی زن در جامعه پردازی اسلامی و زیست عفیفانه و نقش آفرینی زن در پیشبرد اهداف و برنامه‌ها برگزار شده است.

وی با بیان اینکه این همایش با حضور «لیلا دیکو» بانوی تازه مسلمان شده اهل کشور مالی برگزار شد، گفت: ۱۰ هزار بانوی بسیجی در ادارات استان مشغول فعالیت هستند.

سرهنگ شعبانی به راه اندازی واحد بسیج و رابطان بسیج خواهران اشاره کرد و گفت: این سازمان برنامه‌های مختلفی نظیر ورزشی، علمی، حوزه‌های پیشرفت، مسابقات فرهنگی درون سازمانی و غیره را در طول سال اجرا می‌کند.