به گزارش خبرنگار مهر، احسان آهنگر عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: به مناسبت گرامیداشت و تکریم خانواده، استان مازندران در کنار ۱۲ استان دیگر از جمله خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، همدان، قم، قزوین، کرمانشاه، گلستان، گیلان، البرز و تهران میزبان نخستین جشنواره بینالمللی فیلم حوا است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در این باره گفت: این جشنواره که با موضوع «زن و خانواده» است از سهشنبه در سینما کانون ساری کار خود را آغاز کرد و تا پنجشنبه هفته جاری ادامه دارد.
وی ادامه داد: فیلمهای این جشنواره در چهار سانس و در بخشهای سینمایی با ۳ فیلم، کوتاه داستانی ۱۵ فیلم و مستند با ۱۰ فیلم در مجموع ۲۸ فیلم از ساعت ۱۵ تا ۲۳ طی روزهای برگزاری جشنواره بر روی پرده سینما میرود.
آهنگر توضیح داد: در سانس ۱۵ تا ۱۷ روز اول فیلمهای "اسماً "، "پرتاب ناگهانی یک فیل"، " یک حلقه معمولی"، "تیره"، "۳۲۳ ماه و چند وقت و چند روز "در بخش فیلم کوتاه داستانی نمایش داده شد.
وی ادامه داد: در سانس ۱۵ تا ۱۷ فیلم بلند سینمایی" هوک "، در سانس ۱۹ تا ۲۱ مستند" بانو" و در آخرین نوبت اکران یعنی ساعت ۲۱ تا ۲۳ فیلمهای مستند" واهگ" و" دیوارهای نخی " به نمایش درآمد.
آهنگر در خصوص اکران فیلمهای روز چهارشنبه نیز گفت: در نخستین سانس این روز فیلمهای کوتاه "اتاق عقد"، " باشد برای فردا "، " وضعیت اورژانسی"، "یکی به توان بی نهایت "و" نشنیدن" اکران میشود.
وی با اشاره به اینکه در سانس بعدی این روز فیلم بلند سینمایی" شهربانو " اکران میشود، ادامه داد: فیلمهای کوتاه داستانی" لیلا"، "محافظ مادرم"، " مرگ پروانه"، " جان داد “ و «گجو» در ساعات ۱۹ تا ۲۱ اکران میشود.
مدیر دستگاه فرهنگ در مازندران گفت: فیلمهای مستند «چشم ها دست ها» و «گالین» نیز در سانس آخر این روز به نمایش در میآید و پنجشنبه و در آخرین روز اجرای جشنواره در مازندران مستند «هیچکس منتظرت نیست» و فیلم بلند سینمایی «کاپیتان» در سانسهای اول و دوم این روز اکران میشود.
آهنگر گفت که فیلمهای مستند «مقصد المپیک» و «چلچلای سفر “در ساعات ۱۹ تا ۲۱ و «کل فاطمه» و “لوتوس» آخرین فیلمهای اکران است.
این مقام مسئول با اشاره به شعار جشنواره «ما پای خانواده ایستاده ایم»، بیان کرد: این جشنواره در موضوعات حوزههای زن و خانواده، نقش زنان در جامعه، فرصتی برای شناسایی استعدادها، تواناییها و خلاقیت جوانان در قالب تولیدات سینمایی جدید است.
احسان آهنگر گفت: یکی از اهداف این جشنواره مشارکت جامعه فرهنگی و هنری در امر ترویجی و تبلیغی ارزشها و باورها نسبت به حوزه زنان و خانواده در جامعه است.
وی افزود: تقویت ظرفیتهای مختلف فرهنگی، هنری و عرصههای مختلف بانوان و معرفی آنها به جامعه در این جشنواره مورد توجه است.
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