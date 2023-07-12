به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامهریزی استان البرز که در سالن شهدای استانداری البرز برگزار شد، با گرامیداشت ۲۱ تیرماه، سالروز هجوم وحشیانه عمال رضاخان به مسجد گوهرشاد به جرم دفاع از حجاب و عفاف اظهار کرد: هنگامی که بودجه از سوی دستگاههای اجرایی به مجلس میرسد، بر روی کلمه به کلمه بودجه بحث و گفتوگو صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه بعضی اوقات با اضافه کردن یک کلمه ظرفیت سازی جدید برای دستگاههای مختلف انجام میشود، تصریح کرد: دستگاههای سایر استانها از این ظرفیت به خوبی استفاده میکنند، اما در استان البرز معمولاً از این ظرفیتها استفاده نمیشود.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت سازی ها به نفع استان، خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۲ بحث ریزگردها و تالابها را در بندی اضافه کردیم، ولی متأسفانه دستگاهها به این موضوع نپرداخته و نمیپردازند.
وی با بیان اینکه برنامه و بودجه استان و شورای برنامه ریزی مغز متفکر استان محسوب میشود، گفت: اما متأسفانه معمولاً این سازمان به جای برنامه و بودجه به محلی برای توزیع بودجه تبدیل میشود ولی قرار نیست تنها به این امر پرداخته شود، بلکه باید در این شورا یک برنامه راهبردی برای استان تدوین کنیم.
عباسی خطاب به استاندار البرز گفت: حدود ۳.۵ میلیون نفر جمعیت در استان سکونت دارند و تقریباً ۳،۷ از درصد جمعیت کشور را جمعیت استان البرز تشکیل میدهد ولی در حوزه برق، استان البرز ۲.۴ دهم سهم برق کشور را به خود اختصاص داده و به عبارتی یک عقب ماندگی در این حوزه وجود دارد و این زیبنده استان نیست که با قطعی برق، آب استان هم قطع شود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بیان کرد: یک عقب ماندگی مفرط به دلیل درصد بالای مهاجرت به استان البرز داریم که باید به این بخش توجه ویژهای شود و زیر ساختها برای این جمعیت فراهم شود.
وی با بیان اینکه طی ۵ سال اخیر ۱۵ درصد به زیر ساختهای برق استان اضافه شده ولی ۳۳ درصد مصرف برق استان افزایش یافته است، اظهار کرد: این ناترازی را چه کسی باید جبران کند؟ مجموعه برق استان به فکر این مهم هست یا بی تفاوت از این موضوع عبور میکند؟
البرز ۳.۷ دهم جمعیت کشور را دارا است
دانشیار دانشگاه تهران بیان کرد: ۳.۷ دهم جمعیت کشور و ۱۳ درصد صنعت کشور در استان البرز وجود دارد، در حالی که ۲.۴ دهم درصد برق کشور به استان اختصاص داده شده این امر به معنای ناترازی کامل است.
وی تاکید کرد: با اضافه شدن جمعیت، شهرک و بارگذاری نهضت ملی مسکن در استان باید زیر ساختهای لازم همچون آب، برق، گاز و غیره فراهم شود.
عباسی ادامه داد: مدیران البرز با میزان رفع مشکلات و آوردهای که از وزارت خانه مربوطشان برای استان به ارمغان میآورند، باید ارزیابی شوند، اما متأسفانه مدیران بیشتر مواقع در این بخشها کوتاهی کرده اند.
وی با بیان اینکه باید در برنامه هفتم برای استان ظرفیت سازی صورت بگیرد، تصریح کرد: به عنوان مثال بیشترین مشکل در حوزه مدارس با تراکم بالای ۴۰ نفر در استان البرز وجود دارد، بر این اساس، بندی در برنامه هفتم اضافه شد مبنی بر اینکه تا انتهای برنامه هفتم، کلاس بالای ۴۰ نفر در کشور وجود نداشته باشد.
نیروگاه منتظر قائم ۱۰ میلیون متر مکعب آب مصرف میکند
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس افزود: نیروگاه شهید منتظر قائم فردیس ۱۰ میلیون متر مکعب آب مصرف میکند و باید مجموعه وزارت نیرو این موضوع را اصلاح کند و تا انتهای برنامه هفتم سیکل نیروگاههایی که مصرف بی رویه آب دارند، باید تغییر کند.
وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه روز ۲۱ تیرماه به عنوان روز حجاب و عفاف نامگذاری شده است، گفت: اسفند ماه سال ۹۶ مقام معظم رهبری در یکی از دیدارهایشان فرمودند در زمینه عفاف و حجاب در درجه اول دستگاههای دولتی و حکومتی باید مراقبت کنند، حجاب یک حکم شرعی و قانونی است و باید در درجه اول دستگاههای دولتی و حکومتی و مدیران آنها مراقبت کنند تا براساس قانون عمل کنند و براین اساس باید به این تکلیف جامه عمل بپوشانیم.
نظر شما