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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۲۵

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر کرج:

مدیریت شهری کرج آمادگی اشاعه فرهنگ را داشته باشد

مدیریت شهری کرج آمادگی اشاعه فرهنگ را داشته باشد

کرج- رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهر شورای اسلامی شهر کرج گفت: مدیریت شهری آمادگی اشاعه فرهنگ در حوزه‌های مختلف با مشارکت دستگاه‌های دولتی البرز را داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد چپردار بعد از ظهر چهارشنبه در یکصد و نوزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج که با حضور اعضای شورای شهر، شهردار، مدیران شهری و مدیرکل امور مالیاتی استان البرز و اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار داشت: در پرداخت و دریافت حقوق خود در شورا، مدیریت شهری و نیز در معیشت خانواده‌هایمان که مالیات پرداخت می‌کنیم، این مطالبه را داریم که مالیات پرداختی چه آثاری برای شهر و مردم دارد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج اذعان کرد: از سوی دیگر، به جهت یک مجموعه مصرف کننده از ارزش افزوده در قالب مدیریت شهری، مکلف به ارائه خدمات به مردم هستیم.

چپردار بیان کرد: در جلسه‌ای در قوه قضائیه با حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر کرج که در خصوص ساماندهی سازه‌های تبلیغاتی شهر برگزار شد، مقرر شد تا کمیته ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی، آئین نامه واگذاری خدمات با مالکیت شهرداری تهیه و تعیین شود، که ما پیشنهاد تعامل با کلیه دستگاه‌های دولتی البرز در ترویج فرهنگ شهروندی مطروحه را ارائه نموده و آمادگی همکاری مشترک را داریم.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های دولتی نیز در بودجه خود ردیفی برای اشاعه فرهنگ‌های متبوع دارند که غالباً کم اثر و بی اثر است و گاهی نیز برخی دستگاه‌ها از این ردیف‌ها استفاده نمی‌کنند.

به گفته چپردار در شورای شهر آمادگی داریم در صورت نیاز به همکاری، با بهره گیری از ظرفیت‌های سامانه تبلیغات و سازه‌های تبلیغاتی شهر با دستگاه‌های مختلف همکاری داشته باشیم، همانگونه که همواره در تعامل مشترک با دستگاه‌های دولتی پیش گام بوده‌ایم.

کد مطلب 5835071

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